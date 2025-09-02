“Impronte”, la rassegna culturale con la direzione artistica di Enrico Ruggeri

Si rinnova l’appuntamento con “IMPRONTE”, la rassegna culturale creata e sostenuta da Giovanni Favero e Rosy Toma, con la direzione artistica di ENRICO RUGGERI, che intreccia le arti in una formula originale e coinvolgente.

Giunta alla sua 5ª edizione, la manifestazione si svolgerà dal 3 al 7 ottobre 2025 per la prima volta nell’elegante Villa Ghirlanda Silva, dimora del XVII secolo nel cuore di Cinisello Balsamo (Milano).

Nell’ambito della rassegna, si terrà dal 4 al 26 ottobre la mostra di ROBERTO GHEZZI “GRAFIE. Ghiaccio, luce e tempo”, curata e allestita dall’architetto Rosy Toma nella cornice delle sale delle Quadrerie di Villa Ghirlanda Silva.

“Grafie” mette in mostra due serie di lavori fotografici: The Greenland Project, realizzato in Groenlandia, e The Mountains’s Eyes, frutto di una spedizione per l’Annapurna, una delle cime più alte dell’Himalaya, nel Nepal.

In entrambi i progetti, il processo di creazione è parte integrante del risultato finale, come forma di indagine che intreccia arte, scienza e natura.

La natura imprime, nelle opere di Ghezzi, la sua scrittura come un’impronta.

L’artista crea con la natura, ma, al tempo stesso sovraintende ad ogni fase della creazione: dalla determinazione delle variabili iniziali, al fattore tempo, fino alla forma finale.

Le sue opere sono state esposte in tutto il mondo: da Tunisi a Oslo, da Creta a Skopje.

La mostra “GRAFIE. Ghiaccio, luce e tempo” sarà accompagnata da una colonna sonora di ambient music realizzata da Fulvio Muzio e Silvio Capeccia, all’interno di un progetto di psicoacustica che ha ottenuto significativi riconoscimenti anche in ambito accademico.

L’inaugurazione della mostra si terrà il 4 ottobre alle ore 16.30, nella Sala degli Specchi, alla presenza dell’artista.

