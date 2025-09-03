Il 10 settembre alle 17.30 a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Atrio della sede di Via Nirone, 15), il MASTER IN COMUNICAZIONE MUSICALE, promosso dall’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizza anche quest’anno l’incontro “L’evoluzione delle professioni della comunicazione musicale” rivolto alle future studentesse, ai futuri studenti e a chiunque è interessato a comprendere le dinamiche dell’industria musicale e il lavoro dietro le quinte per diffondere le canzoni e sostenere l’artista (ingresso libero).

Parteciperanno le professioniste e i professionisti del settore che hanno preso parte come studentesse e studenti, nel corso dei passati anni, al Master in Comunicazione Musicale, inserendosi con successo nell’industria musicale.

Sarà l’occasione per condividere le loro esperienze su come sono cambiate le professioni nel mondo della comunicazione musicale in questi anni, creando un confronto aperto e libero in cui sarà possibile esprimere le proprie opinioni, ascoltare le testimonianze e scoprire le dinamiche attuali dell’industria musicale.

Saranno presenti all’incontro Valentina Aiuto (CEO Help – PR & Media Relations), Nicolò Picchioni (A&R, Artist & Label Services Manager The Orchard Italy), Maria Giovanna Guidone (Production Assistant Live Nation Italia), Roberto Riva (Co-founder Triggger).

Modera Francesca Maria Cortese (Coordinatrice didattica del Master in Comunicazione musicale).

Introduce Gianni Sibilla (Direttore didattico del Master in Comunicazione musicale).

Durante l’incontro verrà presentata la nuova edizione del Master In Comunicazione Musicale, il primo corso universitario post-laurea dedicato alla formazione di professionisti e professioniste del settore della musica e dell’industria dei media. Il corso è promosso dall’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Sono aperte le iscrizioni per la XXV edizione.

Rivolto a laureate e laureati e a laureande e laureandi di qualsiasi facoltà (e/o titolo equipollente), il Master in Comunicazione Musicale da 25 anni forma le sue studentesse e i suoi studenti a 360°, portando in cattedra professioniste e professionisti, docenti universitarie e docenti universitari, artiste e artisti e soprattutto un numero sempre maggiore di ex alunne ed ex alunni, che trasmettono la loro testimonianza e la loro esperienza di professioniste e professionisti di oggi.

Questo approccio alla conoscenza del music business ha reso il Master in Comunicazione Musicale uno dei percorsi di studi più ambiti del settore, con un numero di domande di iscrizione ampiamente superiore rispetto ai posti disponibili.

«La nostra più grande soddisfazione è avere contribuito all’industria musicale con una nuova generazione di professioniste e professionisti: una buona parte di chi oggi lavora in questo settore è passato da queste aule, sia come studente e studentessa, sia come testimone e/o docente – racconta il direttore didattico del Master Gianni Sibilla – lI Master in Comunicazione musicale continua ad essere un corso unico in Italia, che unisce alta formazione professionale con la visione a 360° che può dare solo lo studio e la riflessione su passato, presente e prospettive della musica».

Quest’anno il termine per la presentazione delle domande di ammissione è il 3 ottobre 2025. Le candidate e i candidati verranno selezionati/e in base a tre criteri: voto di laurea, pertinenza del curriculum vitae e colloquio motivazionale.

Anche in occasione di questo importante anniversario, il Master in Comunicazione Musicale mette a disposizione delle borse di studio che verranno attribuite ai candidati e alle candidate più meritevoli che parteciperanno alle selezioni.

Le borse studio saranno a copertura parziale della retta. Maggiori informazioni al seguente link: https://almed.unicatt.it/almed-comunicazione-musicale-quota-di-iscrizione-e-agevolazioni.

Il percorso prevede inoltre un periodo di stage, garantito per tutte le studentesse e per tutti gli studenti, finalizzato all’inserimento formativo nel mondo del lavoro, sia presso le aziende partner storiche del Master, sia attivando collaborazioni con nuove realtà, in base all’andamento del mercato musicale. Nel corso delle precedenti edizioni, le percentuali di placement si attestano tra il 66% e il 90% a sei mesi dal termine delle lezioni.

