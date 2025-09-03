“Angeli Violenti” nuovo brano di Vale Lambo

Dopo quasi un anno dall’uscita della repack di “Lamborghini a Via Marina”, il suo ultimo progetto ufficiale, Vale Lambo è pronto a tornare con “ANGELI VIOLENTI” (Warner Music Italy), il nuovo mixtape disponibile da venerdì 5 settembre su tutte le piattaforme digitali, anticipato dal singolo “FOLLOW” feat. Lele Blade e Christian Revo.

Con “ANGELI VIOLENTI”, l’artista napoletano dà voce, attraverso barre affilate e punchline dirette, all’esperienza di chi è cresciuto in contesti difficili e ha dovuto lottare per trovare il proprio posto nel mondo.

Un mixtape che conferma ancora una volta l’identità artistica di Vale Lambo e il suo ruolo di primo piano nella scena urban nazionale.

“ANGELI VIOLENTI” esprime appieno la sua cifra stilistica: un equilibrio unico tra rap, trap e R&B, che rappresenta da sempre la firma sonora di Vale Lambo.

Con la sua penna riconoscibile e la capacità di passare da rime serrate a momenti più intimi e riflessivi, l’artista si muove con naturalezza tra banger esplosivi e tracce più introspettive, senza mai snaturarsi.

Ogni pezzo è la manifestazione autentica della sua evoluzione musicale e personale, una fotografia sincera del percorso che lo ha portato fino a qui.

Con “ANGELI VIOLENTI” Vale Lambo segna un nuovo capitolo: non solo un ritorno, ma un ulteriore passo avanti nella ricerca di un linguaggio sonoro sempre più maturo, contaminato e sfaccettato.

Un lavoro che restituisce tutta la complessità e la profondità di un artista che continua a raccontarsi senza filtri, mantenendo sempre viva la connessione con le proprie radici.

“ANGELI VIOLENTI” è stato anticipato dal singolo “FOLLOW” feat. Lele Blade e Christian Revo, un botta e risposta ironico e tagliente su una rottura vissuta senza alcuna vena sentimentale.

Il punto di partenza? Un semplice “unfollow” sui social, che diventa il pretesto per costruire un brano leggero, pungente e che sorprende a ogni rima.

