“Esagerati? No, subalterni!”. A dirlo é l’Anpi sez. Novate

La comunicazione arriva a seguito della richiesta da parte dell’associazione “10 febbraio”, per la deposizione di un mazzo di fiori a ricordo di Norma Cossetto per il giorno 4 ottobre.

«Chiedere e ottenere il patrocinio del Comune per deporre una rosa per Norma Cossetto potrebbe sembrare un’esagerazione, se il fine fosse solo questo.

Ma lo scopo che l’Associazione 10 febbraio si propone con questa iniziativa è di connotare l’attuale Amministrazione di Novate non come la rappresentante di tutti i cittadini, ma come una coalizione che vuol essere referente di una sola parte della comunità.

E sembra che tutta la coalizione di centro destra voglia esserlo. Riconoscere che Norma Cossetto è una vittima è cosa ben diversa dall’utilizzarne il ricordo per tentare di riscrivere la storia a proprio uso e consumo, come fa l’associazione 10 febbraio con l’impostazione data a questa iniziativa, speculando sulle vittime innocenti di una vicenda che ben altro rispetto meriterebbe.

Questo è un modo scorretto e parziale di leggere i fatti, di tentare di dare alle vittime un’identità che non è la loro, di riabilitare un’ideologia che è in contrasto con la nostra Costituzione.

Proprio in questo momento, nel quale ci sarebbe bisogno non tanto di strumentalizzare il passato, quanto di un forte impegno unitario contro ogni forma di conflitto armato, la Giunta comunale decide di farsi coinvolgere in un atto divisivo: sarebbe stato più saggio promuovere qualche corretta riflessione a più voci su quali furono le cause, le condizioni e gli sviluppi delle tragedie vissute dalle popolazioni Istriano/Dalmate, pensando poi di onorare non una, ma tutte le vittime civili coinvolte.

P.S.: La deliberazione della Giunta evidenzia “il valore di solidarietà di questa

iniziativa”, non chiarendo quali sono i soggetti interessati», concludono da ANPI Novate Milanese – Sezione “Marco Brasca”

