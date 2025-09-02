Dentro la Notizia, novità sulla morte di Silvana Damato

Ieri, lunedì 1° settembre, nella prima puntata di “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi (in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 16.45) le ultime novità sulla misteriosa morte di Silvana Damato, la tabaccaia in pensione che l’8 agosto è stata trovata senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione di Bruzzano (Milano).

Dalle indagini è emerso che dal suo conto corrente mancherebbero tra i 40 e i 50mila euro; ora si dovrà fare luce su dove li abbia spesi o a chi li abbia prestati. Inoltre, dall’autopsia emerge che la donna sarebbe stata colpita più volte al volto con un oggetto pesante e dalla forma piatta che ipotizzano potrebbe essere un ferro da stiro o un grande posacenere; tuttavia, all’interno del suo appartamento, non è stato trovato nessuno oggetto simile.

E ancora, diversamente da quanto inizialmente emerso, Silvana sarebbe stata ritrovata non in vestaglia ma vestita esattamente come quando era uscita qualche ora prima per andare a fare la spesa.

