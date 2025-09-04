CEM Ambiente continua a crescere e cerca nuove figure da inserire nel proprio organico. È aperta una selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di assistenti tecnici addetti/e alla gestione e al controllo dei servizi di igiene urbana.

L’utility con sede a Cavenago Brianza, attiva nel servizio di igiene urbana in 76 Comuni soci tra le province di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia, prosegue così il piano di potenziamento del personale per far fronte all’espansione dei servizi sul territorio.

Scadenza per l’invio delle domande: venerdì 12 settembre luglio 2025 alle ore 12.00

Tutti i dettagli sulla selezione e i documenti da compilare sono disponibili sul sito di CEM Ambiente nella sezione Avvisi aperti (clicca qui: https://www.cemambiente.it/sezione/avvisi-aperti/)

Attenzione: per partecipare è necessario compilare e inviare la domanda di partecipazione, disponibile sul sito insieme all’avviso completo.

https://www.cemambiente.it

