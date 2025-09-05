Oggi venerdì 5 settembre, alla Reggia di Caserta inizia la festa de “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”, la seconda tappa del concerto‐evento di LUCIANO LIGABUE, che per la prima volta arriva al Sud Italia per due giorni (oggi e domani sabato 6 settembre) in cui l’artista celebra insieme ai suoi fan i 30 anni di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.

L’evento alla Reggia di Caserta è sold out!

Dopo l’adrenalina e l’entusiasmo travolgente della prima tappa nell’iconico Campovolo – RCF ARENA di Reggio Emilia lo scorso 21 giugno, Ligabue riaccende le luci sui suoi grandi successi: un’occasione imperdibile per rivivere insieme al pubblico le note che hanno accompagnato le nostre vite, in una cornice storica e monumentale che darà all’evento un’atmosfera ancora più suggestiva.

Celebrare insieme ai suoi fan i 30 anni dell’album “Buon Compleanno Elvis”, un disco composto da hit indelebili – come “Certe notti”, “Quella che non sei”, “Vivo morto o X” e tante altre – significa ripercorrere un viaggio fatto di storie, emozioni e ricordi condivisi: è un invito a cantare a squarciagola quei versi che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite, per testimoniare quanto la musica di Ligabue sia capace di unire generazioni diverse in un’unica e indimenticabile festa.

Seguendo la tradizione di Campovolo – RCF ARENA di Reggo Ereggia di casertamilia, arriva per la prima volta alla Reggia di Caserta il LIGAVILLAGE (allestito tra i cortili e i giardini della Reggia, con accesso da Piazza Gramsci), per vivere un’esperienza immersiva nel mondo del Liga con tantissime attività: la Liga Games (tra flipper e calcio balilla), il ligacorner INSIDETHEBOX – Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (con mostra fotografica e memorabilia), passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, i punti ristorazione, l’Area Cinema, lo spazio Tribute Stage messo a disposizione per momenti di musica live, tribute band, talk powered by BarMario, fino ad arrivare all’Area Kids.

Uno spazio sarà dedicato alle Associazioni attive nel settore sociale e sostenibile con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali, della tutela dei diritti umani, della salute, della parità di genere e della diversità ed inclusione.

Il concept e i contenuti dell’area sociale e sostenibile sono sviluppati in partnership con Ontier, studio legale leader nel campo della sostenibilità applicata al mondo dello spettacolo.

Situata nei pressi della Reggia di Caserta, l’Area Campeggio sarà riservata solo ai possessori del titolo di ingresso valido per “La notte di Certe notti – Caserta”. Le prenotazioni sono attive tramite app. È possibile acquistare il proprio posto tenda su https://www.parkforfun.com/it/park/tendeligabue-reggia-caserta-2025?park_id=560&event_id=5107.

