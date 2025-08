“Youth! Argentario”: si conclude la 2a edizione, con il concerto di Joan Thiele

Si conclude oggi venerdì 1° agosto, nella splendida cornice di Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano (Grosseto) la seconda edizione di YOUTH! ARGENTARIO con il concerto di JOAN THIELE, artista eclettica e magnetica che mescola sonorità internazionali ed elettronica (inizio ore 21.00 – ingresso gratuito).

Il festival, che ha preso il via mercoledì 30 luglio, ha proposto tre appuntamenti imperdibili. La serata d’apertura ha visto protagonista Ermal Meta con la presentazione del suo ultimo romanzo “Le Camelie invernali” (La nave di Teseo), una storia intensa e suggestiva, dove misteri e ombre del passato si intrecciano con il presente.

La serata è stata accompagnata dalla musica della band Les Votives e del duo rivelazione UNADASOLA, tra i vincitori del Contest Youth! Argentario, iniziativa ideata per scoprire e valorizzare nuovi talenti.

La serata finale di oggi venerdì 1 agosto, vedrà protagonista Joan Thiele.

In apertura si esibiranno GIGLIO e ACQUACHIARA, anche loro vincitrici del Contest.

Anche questa edizione di YOUTH! ARGENTARIO ha riscosso grande entusiasmo da parte del pubblico, confermandosi come un evento capace di unire intrattenimento, musica e cultura.

Un appuntamento pensato per chi sceglie l’Argentario come meta estiva, ma anche per i residenti che vivono e amano questa terra tutto l’anno.

YOUTH! ARGENTARIO è presentato da iCompany e la Pro Loco di Monte Argentario, con il contributo e il Patrocinio del Comune di Monte Argentario.

https://www.prolocomonteargentario.it/

https://www.icompany.it/

