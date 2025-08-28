Torna la Fiera di San Rocco a Lainate dal 5 al 7 settembre

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: da venerdì 5 a domenica 7 settembre le vie di Lainate si animeranno con la 96ª edizione della storica Fiera di San Rocco, una manifestazione che unisce tradizione, cultura e divertimento.

Promossa dal Comune di Lainate con la collaborazione di numerose realtà locali e della Delegazione Commercianti di Lainate, la Fiera celebra l’identità del territorio attraverso un ricco programma di iniziative pensato per tutte le età.

Novità 2025 è l’evento “Artigiani del Gusto”, organizzato da Eventi doc di Myriam Vallegra: protagonisti assoluti saranno artigiani, artisti e produttori enogastronomici provenienti da tutta Italia. Nell’area ex Podere Toselli i visitatori potranno passeggiare tra decine di bancarelle, scoprendo oggetti fatti a mano, idee regalo originali, prodotti tipici regionali e tante prelibatezze da gustare sul posto o portare a casa.

Non mancheranno spettacoli dal vivo, musica e momenti di intrattenimento che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente e festosa. Una manifestazione che, da quasi un secolo, continua a rinnovarsi nel segno della condivisione e della valorizzazione delle eccellenze locali, offrendo un’esperienza autentica e appassionante.

L’evento di apertura della Fiera sarà l’inaugurazione della mostra storica LainateLavora venerdì 5 settembre alle ore 18.00. Allestita nelle sale di Villa Litta e aperta al pubblico dal 6 all’11 settembre la mostra racconta – attraverso pannelli testuali e fotografici – l’evoluzione di Lainate da paese agricolo a una delle realtà industriali più significative della Lombardia.

L’esposizione, ideata e curata da un comitato storico cittadino coordinato da ILAS, si propone di celebrare l’eccellenza lainatese, mettendo in luce il ruolo cruciale delle imprese locali nello sviluppo economico della città, dall’Unità d’Italia ai giorni nostri.

Accanto alla mostra, gli spazi dedicati all’ILAS ospiteranno desk informativi di diverse aziende del territorio, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra imprese e cittadini, che avranno anche la possibilità di consegnare il proprio curriculum.

Completa la giornata inaugurale lo spettacolo “Ciao Nanni” – in programma venerdì 5 settembre alle ore 21.00 – all’Ariston Urban Center, con ingresso libero fino ad esaurimento posti: una serata di cabaret e musica omaggio al cantautore, cabarettista e scrittore Nanni Svampa.

Durante i due giorni di festa (sabato 6 e domenica 7) sarà ampia l’area dedicata allo street food, con cucine multietniche, specialità locali, birre artigianali, dolci per bambini e proposte gourmet per tutti i gusti. Un viaggio tra i sapori del mondo senza muoversi da Lainate, ideale per buongustai e famiglie.

Anche il programma musicale non mancherà di stupire: sabato 6 settembre alle 20.30 saliranno sul palco “I Capovolti”, storica tribute band di Vasco Rossi con oltre 25 anni di carriera.

Sette musicisti daranno vita a un concerto carico di emozioni, con oltre due ore e mezza di successi del Blasco nazionale. Domenica 7 settembre, sempre alle 20.30, spazio agli 883 Mania, tribute band di Max Pezzali e 883, per uno spettacolo pieno di energia e nostalgia che farà cantare e ballare tutte le generazioni.

