Comtel e Forerunner Technologies annunciano una partnership

Forerunner Technologies Inc. (“Forerunner”), fornitore leader di servizi di assistenza gestita specializzato in unified communication e applicazioni vocali, e Comtel International bv (“Comtel International”), controllata da Comtel Group, principale system integrator e fornitore di soluzioni per la comunicazione con sede in Italia, annunciano con orgoglio una partnership strategica attraverso la quale Comtel International diventa distributore esclusivo della soluzione InForm Voice per l’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

Questa partnership rappresenta un importante passo avanti strategico per entrambe le aziende. Forerunner può così contare su un partner consolidato ed esperto in quest’area a sostegno dei propri sforzi di espansione internazionale, mentre Comtel International rafforza il proprio portafoglio Unified Communication con una soluzione flessibile, sicura e pronta per il futuro. Alla luce di questa sinergia, le due realtà si candidano per guidare la trasformazione digitale nelle comunicazioni aziendali in tutta l’area EMEA.

L’annuncio segue sia l’acquisizione, il rebranding e il rilancio da parte di Forerunner della piattaforma InForm Voice (precedentemente nota come NEC UNIVERGE 3C e ora progettata come soluzione UC di livello aziendale basata su standard aperti e ideata per garantire flessibilità, scalabilità e sicurezza), che l’acquisizione da parte di Comtel Group dell’intero capitale sociale di NEC Italia S.p.A. e NEC Nederland BV (compresa la filiale di NEC United Arab Emirates a Dubai) da NEC Europe LTD. Nell’ambito dell’operazione, NEC Italia ha cambiato la propria denominazione in “Comtel Innovation S.p.A.”, mentre NEC Nederland bv è diventata “Comtel International bv”.

In qualità di distributore esclusivo per l’area EMEA, Comtel International gestirà la localizzazione, la fornitura ed il supporto relativo alla soluzione InForm Voice, grazie alla consolidata esperienza al servizio di clienti del settore pubblico e privato, apportando una profonda competenza tecnica, una forte presenza operativa e una vasta conoscenza del mercato.

InForm Voice offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui:

Architettura aperta basata su SIP compatibile con Poly, Grandstream, Snom e altri dispositivi

Integrazione con Microsoft Teams tramite routing diretto

Supporto mobile completo con connettività sicura senza VPN

Analisi in tempo reale e storiche tramite InForm Reports

Una piattaforma sicura e certificata JITC adatta per casi d’uso ad alta sicurezza e governativi

Strumenti di collaborazione tra cui video, messaggistica, conferenze, cercapersone e controllo degli accessi

Funzionalità specifiche sviluppate per operare in settori verticali come crociere e ospitalità

Ampia gamma di soluzioni per consentire una migrazione senza interruzioni dalla base installata NEC a InForm Voice

“Questa partnership rappresenta un momento cruciale per la strategia globale di Forerunner”, ha affermato Paul A. Diesu, CEO di Forerunner Technologies. “La leadership sul territorio, l’approccio incentrato sul cliente e l’eccellenza tecnica di Comtel International la rendono il partner ideale per portare InForm Voice sul mercato. Insieme, consentiamo alle realtà dell’area EMEA di modernizzare e proteggere la propria infrastruttura di comunicazione”.

“Siamo entusiasti di portare InForm Voice nella regione EMEA come soluzione di punta del nostro portafoglio di Unified Communication”, ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, Presidente di Comtel International e CEO di Comtel Group. “Questa collaborazione è la naturale evoluzione del nostro impegno a supportare e sviluppare i clienti sulla base delle soluzioni NEC. Inoltre, ci consente di fornire una piattaforma altamente flessibile e sicura che soddisfa le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Grazie all’innovazione e al supporto di Forerunner, siamo pronti a guidare la prossima generazione delle comunicazioni vocali“.

