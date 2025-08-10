34.6 C
Milano
domenica, Agosto 10, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Simona Molinari al festival Agerola Sui Sentieri degli Dei

Davide Falco
By Davide Falco
0
70
simona-molinari
simona-molinari

Prosegue l’edizione 2025 del Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei ed arriva una delle voci più raffinate e originali del panorama italiano: Simona Molinari, protagonista di un appuntamento speciale con lo spettacolo La Donna è Mobile, oggi 10 agosto alle ore 21:00 presso il Parco Colonia Montana, ad Agerola.

Sospesa tra cielo e mare, nello straordinario scenario del Parco Colonia Montana, Simona Molinari guiderà il pubblico in un emozionante viaggio musicale e teatrale, scritto insieme a Simona Orlando, che celebra la figura femminile in tutte le sue sfumature. Ispirato all’aria immortale del Rigoletto, il titolo diventa manifesto di versatilità, forza e libertà espressiva: qualità che appartengono alle donne di ieri e di oggi, spesso invisibili ma sempre essenziali.

Sul palco, una straordinaria band tutta al femminile, con Sade Mangiaracina, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale, accompagnerà la cantautrice in un repertorio che abbraccia mondi sonori lontani. La drammaturgia, scritta insieme alla giornalista Simona Orlando, intreccia riferimenti musicali e letterari: da Nina Simone a Billie Eilish, da Anna Magnani a Violeta Parra, passando per le scrittrici Natalia Ginzburg, Mary Shelley, Dorothy Parker, George Eliot e molte altre.

La Donna è Mobile” non è solo un concerto: è un atto poetico e teatrale, che sa alternare ironia e profondità, leggerezza e introspezione. Ogni brano racconta una storia, ogni voce svela una narrazione che spesso è rimasta ai margini. Simona Molinari la riporta al centro con grazia e intensità.

Il Festival “Agerola Sui Sentieri degli Dei” è promosso dal Comune di Agerola, con il sostegno della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, e in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio come media partner ufficiali.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

INFO SPETTACOLO

Domenica 10 agosto 2025 – ore 21:00

Parco Colonia Montana

Simona Molinari – “La donna è Mobile

presenta Gianmaurizio Foderaro

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

chiara-galiazzo
chiara-galiazzo
Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Atm_Riapre la storica funivia di Monteviasco
Articolo successivo
Villa Adriana al centro di «Freedom – oltre il confine
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy