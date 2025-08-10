Simona Molinari al festival Agerola Sui Sentieri degli Dei

Prosegue l’edizione 2025 del Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei ed arriva una delle voci più raffinate e originali del panorama italiano: Simona Molinari, protagonista di un appuntamento speciale con lo spettacolo “La Donna è Mobile”, oggi 10 agosto alle ore 21:00 presso il Parco Colonia Montana, ad Agerola.

Sospesa tra cielo e mare, nello straordinario scenario del Parco Colonia Montana, Simona Molinari guiderà il pubblico in un emozionante viaggio musicale e teatrale, scritto insieme a Simona Orlando, che celebra la figura femminile in tutte le sue sfumature. Ispirato all’aria immortale del Rigoletto, il titolo diventa manifesto di versatilità, forza e libertà espressiva: qualità che appartengono alle donne di ieri e di oggi, spesso invisibili ma sempre essenziali.

Sul palco, una straordinaria band tutta al femminile, con Sade Mangiaracina, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale, accompagnerà la cantautrice in un repertorio che abbraccia mondi sonori lontani. La drammaturgia, scritta insieme alla giornalista Simona Orlando, intreccia riferimenti musicali e letterari: da Nina Simone a Billie Eilish, da Anna Magnani a Violeta Parra, passando per le scrittrici Natalia Ginzburg, Mary Shelley, Dorothy Parker, George Eliot e molte altre.

“La Donna è Mobile” non è solo un concerto: è un atto poetico e teatrale, che sa alternare ironia e profondità, leggerezza e introspezione. Ogni brano racconta una storia, ogni voce svela una narrazione che spesso è rimasta ai margini. Simona Molinari la riporta al centro con grazia e intensità.

Il Festival “Agerola Sui Sentieri degli Dei” è promosso dal Comune di Agerola, con il sostegno della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, e in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio come media partner ufficiali.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

INFO SPETTACOLO

Domenica 10 agosto 2025 – ore 21:00

Parco Colonia Montana

Simona Molinari – “La donna è Mobile”

presenta Gianmaurizio Foderaro

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia