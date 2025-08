Settore Musei Civici Bologna: le sedi e le mostre aperte per Ferragosto

In occasione di Ferragosto i Musei Civici del Comune di Bologna saranno aperti per l’intera giornata con orario uniforme e continuato dalle 10.00 alle 19.00.

Un’occasione speciale per accogliere durante la festività che segna il culmine della stagione estiva sia chi rimarrà in città per viverne appieno l’offerta culturale sia i turisti di prossimità e quelli internazionali che visiteranno Bologna per scoprirne il ricco patrimonio storico-artistico.

Le sedi museali visitabili venerdì 15 agosto 2025 saranno: Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica, Museo internazionale e biblioteca della musica.

Aperto dalle ore 8.00 alle 18.00 anche il Cimitero Monumentale della Certosa, il più grande museo a cielo aperto della città, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO nell’ambito del progetto “Portici di Bologna”.

Rimarranno chiusi il Museo del Patrimonio Industriale e il Museo civico del Risorgimento.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito web www.museibologna.it.

ORARI DI APERTURA VENERDI 15 AGOSTO 2025

Museo Civico Archeologico (via dell’Archiginnasio 2) ore 10.00 – 19.00

Museo Civico Medievale (via Alessandro Manzoni 4) ore 10.00 – 19.00

Collezioni Comunali d’Arte (Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6) ore 10.00 – 19.00

Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) ore 10.00 – 19.00

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna (via Don Giovanni Minzoni 14) ore 10.00 – 19.00

Museo Morandi (via Don Giovanni Minzoni 14) ore 10.00 – 19.00

Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) ore 10.00 – 19.00

LE MOSTRE TEMPORANEE



Accanto alle collezioni permanenti che raccontano l’intera storia dell’area metropolitana bolognese, dai primi insediamenti preistorici fino alle dinamiche artistiche, economiche, scientifiche e produttive della società contemporanea, ricca e variegata è la proposta delle mostre temporanee in corso nel periodo estivo, in grado di attirare l’interesse di pubblici eterogenei.

Le iniziative espositive fanno parte di Bologna Estate 2025, il cartellone di attività promosso da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

