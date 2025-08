Rho, Cin&Città da record: 44.993 spettatori per il cinema

La stagione di Cin&Città a Rho che si è appena conclusa ha registrato numeri da record, che testimoniano la passione dei rhodensi per il cinema e per la formula proposta da Barz And Hippo con presentazione iniziale e dibattito finale. Da ottobre 2024 a luglio 2025, sono state vendute ben 1.802 tessere di abbonamento a spettatori che hanno seguito le quattro rassegne, a cui aggiungere i biglietti singoli, le proiezioni scolastiche e quelle extra abbonamento, per un numero totale di spettatori pari a 44.993 distribuiti su 503 proiezioni.

Sulla base delle presenze nella sala rossa dell’Auditorium comunale, Barz and Hippo ha redatto una classifica dei film più visti. In testa con 1.013 presenze c’è “Conclave”, film che riunisce un cast di prim’ordine con Ralph Fiennes, Stanley Tucci e gli italiani Sergio Castellitto e Isabella Rossellini, una storia di intrighi di palazzo e cospirazioni ambientata tra le mura di San Pietro durante l’elezione del nuovo Papa; al secondo posto con 916 spettatori “A complete unknown” che racconta la vita di Bob Dylan, il menestrello del rock, nei suoi panni Timothée Chalamet pronto a far rivivere i primi anni di attività, il folk impegnato che si tramuta in rivoluzione rock con lo storico e scandaloso concerto del 1965, la regia è di James Mangold; terzo podio con 899 biglietti per “Berlinguer – la grande ambizione”, con uno strepitoso Elio Germano che interpreta il segretario del PCI dal viaggio a Sofia del 1973 fino al discorso della Festa Nazionale dell’Unità di Genova del 1978.

La classifica comprende anche, al quarto posto con 897 spettatori, “Le assaggiatrici”, prima prova del regista Silvio Soldini nel cinema di ricostruzione storica, una produzione internazionale che traduce in immagini il best-seller di Rossella Postorino, già vincitore del premio Campiello nel 2018, che racconta la vicenda delle donne chiamate ad assaggiare i pasti di Hitler negli ultimi mesi del Terzo Reich per intercettare eventuali avvelenamenti; infine, al quinto posto con 893 presenze, “Maria”, film di Pablo Larraín con Angelina Jolie che dà volto e voce a Maria Callas durante il suo soggiorno a Parigi. Il film ripercorre gli ultimi giorni della Divina assorta in una profonda riflessione sulla propria vita e identità.

Per le 22 proiezioni scolastiche, di cui 6 con ingresso gratuito, i giovanissimi spettatori sono stati 3.500. Sono state coinvolte circa 180 sezioni di scuole di ogni ordine e grado (dalla materna alle superiori) di Rho e di alcuni comuni del circondario. Il film più richiesto dalle scuole in questa stagione è stato “Il ragazzo dai pantaloni rosa” che tratta il tema del bullismo ed è ispirato alla storia vera di Andrea Spezzacatena, quindicenne che, vittima di bullismo e cyberbullismo, si è tolto la vita nel 2012.

“Sono contenta del lavoro che Barz And Hippo propone garantendo film di qualità e animando con competenza il dibattito che so coinvolge numerose persone in ogni occasione – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Sono tantissimi e sono sempre di più gli appassionati di cinema che trovano valide proposte a un costo davvero abbordabile. Continueremo su questa strada, certi di incontrare i gusti del pubblico durante le serate di cineforum e anche nei fine settimana”.

Dopo una breve pausa a inizio agosto, la programmazione riprenderà in ottobre con la rassegna di cineforum, ma già a settembre sono in cantiere alcune proiezioni extra in un calendario da definire anche in base alle uscite dei film

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia