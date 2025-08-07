“Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo”: disponibile la colonna sonora del classico Disney

Disponibile presso Hollywood Records la colonna sonora originale di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, l’atteso sequel dell’amato classico Disney del 2003.

La colonna sonora è composta da registrazioni inedite del cast, della band presente nel film i Pink Slip e di altri artisti, oltre che da una nuova colonna sonora originale della compositrice Amie Doherty. Linda Cohen è la music supervisor.

Nel film, Curtis e Lohan tornano nel ruolo di Tess e Anna Coleman. La storia riprende anni dopo che Tess (Curtis) e Anna (Lohan) hanno attraversato una crisi di identità.

Anna ha ora una figlia e una futura figliastra. Mentre affrontano la moltitudine di sfide che si presentano quando due famiglie si uniscono, Tess e Anna scoprono che la fortuna potrebbe davvero colpire due volte.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo è nelle sale italiane da ieri, 6 agosto.

https://www.facebook.com/DisneyIT/

https://www.instagram.com/disneyit/

https://www.youtube.com/DisneyIT

https://x.com/disneyit

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia