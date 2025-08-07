Dal 28 agosto al 28 settembre torna Ragusa foto festival

Un intero quartiere che si trasforma in una galleria d’arte contemporanea nel cuore del barocco ibleo, nel Val di Noto. Ragusa Ibla, tra i borghi più suggestivi d’Italia, assume il ruolo di una destinazione culturale dove la bellezza della Sicilia dialoga con la fotografia contemporanea internazionale. È questo lo scenario del Ragusa Foto Festival, prima rassegna siciliana di respiro internazionale dedicata ai diversi linguaggi della fotografia contemporanea e alla valorizzazione dei giovani artisti. In questi anni il Festival, ideato e diretto da Stefania Paxhia, giornalista e ricercatrice sociale, ha saputo unire la ricerca artistica all’attenzione per il territorio, trasformando Ibla, quartiere più antico della città, in una vera e propria piattaforma espositiva diffusa tra i magnifici palazzi iconici – Palazzo Cosentini, Palazzo La Rocca, Auditorium San Vincenzo Ferreri – e i luoghi della vita quotidiana, come il Giardino Ibleo, cuore verde e quartier generale del Festival.

Patrocinata dalla Commissione Italiana UNESCO, la tredicesima edizione, “Oltre l’apparenza”, sotto la direzione artistica di Massimo Siragusa, fotografo e docente di fotografia, in programma dal 28 agosto al 28 settembre, apre con quattro giornate inaugurali – dal 28 al 31 agosto – e un programma ricco di appuntamenti. Talk, letture portfolio, premi, workshop, seminari, proiezioni, visite guidate e presentazioni di libri, animeranno il lungo weekend insieme ad autori, critici, fotografi, curatori e professionisti del settore, provenienti da tutta Europa, per incontrare tanti giovani e appassionati di fotografia.

Grazie alla capacità della fotografia di rendere visibile ciò che spesso diamo per scontato, Jessica Backhaus, Stefano De Luigi, Charles Fréger, Maria Lax, Maud Rallière, Alessia Rollo, Johannes Seyerlein e Cristina Vatielli sono gli artisti in mostra che ci offriranno la loro visione sul tema di quest’anno. Insieme al progetto dedicato al territorio di Francesca Todde, giovane artista di respiro internazionale, in Residenza a Ragusa grazie al sostegno di Fondazione “Cesare e Doris Zipelli” della Banca Agricola Popolare di Sicilia.

Tra i progetti esposti, il corto “Compagni di Viaggio”, diretto da Sara De Martino e prodotto da Fondazione Con il Sud; grazie alla collaborazione con lo IED di Roma (Istituto Europeo di Design), un lavoro interdisciplinare sul tema di quest’anno, realizzato dagli studenti del II° anno, per offrire una concreta opportunità di crescita professionale e creativa. In mostra la vincitrice del premio Miglior Portfolio 2024, Flora Mariniello, e il progetto in menzione di Antonello Ferrara.

Inoltre, quest’anno saranno in mostra i progetti selezionati con due call internazionali che hanno raggiunto un risultato sorprendente, che attesta l’attenzione e la partecipazione diffusa in tutto il mondo ed evidenzia la voglia di esporre al Ragusa Foto Festival. Andrew Rovenko, Danae Panagiotidi, Melisa Oechsle, O’Shaughnessy Francis e Cataldo – De Marzo sono i fotografi selezionati tra 250 candidature per la call dedicata alla fotografia analogica, realizzata insieme al collettivo Analog Milano. Risultato importante anche per la call dedicata al Circuito OFF del Festival, curata da Alfredo Corrao e da Emanuela Alfano con la collaborazione del Circolo Fotografico ASA 25 di Vittoria (Rg), con 148 candidature e un totale di 625 immagini inviate da tutto il mondo, segno tangibile di un dialogo costante tra visioni locali e sguardi globali. Circa 40 gli autori selezionati che saranno esposti sia on line, in un’apposita sezione del sito del Festival, sia presso le diverse realtà che hanno aderito al progetto del Circuito Off.

Tra gli appuntamenti imperdibili delle giornate inaugurali, la presentazione della riedizione del libro “Viaggio in Italia” di Luigi Ghirri, in collaborazione con il MUFOCO, Museo della Fotografia Contemporanea, presentata dal curatore Matteo Balduzzi e da Carmelo Arezzo, presidente della Fondazione Cesare e Doris Zipelli di Baps, seguita dalla proiezione del film “Viaggio in Italia vent’anni dopo”.

Occasione preziosa per aspiranti fotografi e appassionati per confrontarsi con esperti, sono le Letture Portfolio che culminano con l’assegnazione del Premio Miglior Portfolio, un premio in denaro e l’esposizione del progetto vincitore nella prossima edizione del festival. I lettori di quest’anno rappresentano un panorama ricco e autorevole della scena fotografica contemporanea: Benedetta Donato, curatrice e direttrice del Premio Romano Cagnoni Award; Denis Curti, curatore delle Stanze della Fotografia di Venezia; Jessica Backhaus artista e fotografa internazionale; Tiziana Faraoni, photo editor de L’Espresso; Irene Alison, curatrice del “Rifugio Digitale” di Firenze e fotografa; Claudio Corrivetti, fondatore di Postcart Edizioni; Alessia Paladini, curatrice e fondatrice della Alessia Paladini Gallery; Paola Sammartano, inviata del magazine internazionale “L’Oeil de la Photographie”.

Venerdì 19 settembre, in anteprima siciliana, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Fabrizio Minnella, responsabile della comunicazione di Fondazione Con il Sud, dal titolo “Comunicare vuol dire fiducia”, (ed. Rubbettino, 2025), insieme con il professor Aldo Bonomi, fondatore di AASTER, consorzio di ricerca sociale ed editorialista de ‘Il Sole 24Ore’.

Nel corso delle giornate inaugurali, sono previste diverse attività di formazione: il workshop sulle “Nuove pratiche della fotografia documentaria” curato dalla fotografa Alessia Rollo; il workshop su editoria e fotografia “Editoria oggi. Come si costruisce un libro fotografico” tenuto da Claudio Corrivetti, fondatore Casa Editrice Postcart, Roberto Vito D’Amico e Antonio Calandra Graphic Designers. Il workshop “Fermo immagine” diretto da Alfredo Corrao, docente di fotografia ed esperto del MIC, dedicato alla formazione teorico-pratica sull’archivio fotografico come memoria e strumento attivo di conoscenza e infine il workshop “Dare forma all’invisibile” a cura di Angelo Raffaele Turetta, che guiderà i partecipanti alla ricerca di un nuovo personale linguaggio, con una giornata, il 29 agosto, dedicata alla festa del patrono della città, San Giovanni.

Ragusa Foto Festival è prodotto dall’Associazione APS ANTIRUGGINE ed è patrocinato dalla Commissione italiana UNESCO. Realizzato con il contributo dell’Assemblea Regionale della Regione Sicilia, ARS, e degli Assessorati ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana e del Turismo della Regione Sicilia, di Fondazione Sicilia, del Comune di Ragusa, di Banca Popolare Agricola di Sicilia, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, di Fondazione Cesare e Doris Zipelli, di Aaster Consorzio di Ricerca sociale di Milano; e da Iblea Sale, EuroAgri Italia, Ghibli Solutions, Abiomed, Argosoftware, Regran, Siet; Sony in qualità di partner tecnico, insieme con Antico Convento dei Cappuccini, CML luci, Ccn Antica Ibla, I Banchi ristorante, Parentesi srl, Gruppo SCAR.

Partner culturali: Istituto Europeo di Design, IED di Roma, Aaster Consorzio di Ricerca sociale di Milano; MUFOCO, Museo della Fotografia Contemporanea, Fondazione Con il Sud, SISF, Società Italiana per lo Studio della Fotografia; Consorzio Universitario di Ragusa, AnalogMilano, collettivo di giovani fotografi.

Il Festival si avvale del supporto di un comitato scientifico composto da Aldo Bonomi sociologo, direttore Aaster Centro di ricerca sociale, Milano; Mirja Cartia AD Gruppo Il Sole 24 Ore, Milano; Pierluigi Catalfo docente di economia aziendale, presidente del CdL Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile (MIES); Alfredo Corrao fotografo e responsabile Beni Culturali del MIC; Benedetta Donato curatrice e direttore del RCA Romano Cagnoni Award, Genova; Donata Pizzi, fotografa e collezionista; Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, Milano; Velasco Vitali, artista poliedrico.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia