Prosegue “VOCE E BATTERIA” il tour prodotto da Intersuoni di FRANKIE HI-NRG MC col batterista Donato Stolfi.

Una performance che riduce il rap all’osso e lo amplifica al massimo: solo voce e batteria. Il pioniere del rap sarà in concerto venerdì 8 agosto a Spinetoli (Ascoli Piceno), nell’ambito della manifestazione “L’arte non è acqua” (Piazza Roma, ingresso libero – inizio ore 23.00).

«La definizione più drastica e brutale di rap è parlare ritmato, dichiara Frankie hi-nrg mc».

Da questa premessa nasce uno spettacolo unico, essenziale e potentissimo. Il drastico rapper Frankie hi-nrg mc e il brutale batterista Donato Stolfi si uniscono per uno show vitale e vitalizzante, in cui il repertorio di Frankie si veste di puro ritmo, superando l’idea di concerto e diventando spettacolo e performance.

Un’ora di spettacolo intenso e vibrante, completamente live, totalmente rap.

https://www.instagram.com/frankiehinrgmc – https://www.youtube.com/@frankiehinrgofficial

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia