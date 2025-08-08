Concerto di David Gilmour “Live al Circo Massimo.Roma”

Dal 17 al 24 settembre arriverà al cinema come evento speciale per Nexo Studios il concerto di DAVID GILMOUR “LIVE AL CIRCO MASSIMO. ROMA”, seguito il 17 ottobre dalla pubblicazione dell’album live “THE LUCK AND STRANGE CONCERTS” che cattura la magia del Luck and Strange Tour 2024.

Il film “Live al Circo Massimo. Roma”, distribuito a livello internazionale da Sony Music Vision e Trafalgar Releasing, sarà proiettato nei cinema e negli IMAX di tutto il mondo.

E’ online il trailer: www.youtube.com/watch?v=zVgbRdFaen4.

I biglietti per le proiezioni sono in vendita www.nexostudios.it/movie/david-gilmour-live-roma/.

I dettagli completi delle proiezioni nei formati standard e IMAX saranno disponibili su davidgilmour.film e su nexostudios.it.

Il film fa rivivere il ritorno di Gilmour nello storico Circo Massimo all’inizio del Luck and Strange Tour, il suo primo in quasi un decennio. Il collaboratore di lunga data Gavin Elder ha filmato questo spettacolo sublime con lo sfondo mozzafiato delle rovine romane.

L’evento al cinema è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios con Virgin Radio come Radio Ufficiale e in collaborazione con MYmovies e D’Alessandro e Galli.

Esattamente un mese dopo, dal 17 ottobre sarà disponibile l’album live “The Luck And Strange Concerts” in versione 4LP o 2CD, che contiene 23 brani registrati in selezionati concerti del tour, e unisce le tracce soliste tratte dal recente album di David, tra cui un’intensa esecuzione di “Between Two Points” con Romany Gilmour, a classici senza tempo dei Pink Floyd come “Sorrow”, “High Hopes”, “Breathe (In The Air)”, “Time”, “Wish You Were Here” e “Comfortably Numb”. Disponibili su Amazon le versioni 4LP o 2CD con cover esclusiva.

L’edizione super deluxe dell’album, in esclusiva sullo store ufficiale di Gilmour, include tutti i formati, compreso il Blu-Ray e DVD “Live At The Circus Maximus”, e un libro cartonato di 120 pagine, con fotografie di Polly Samson scattate durante il tour, oltre a 2 cartoline, gli adesivi del gatto nero e della figura a braccia aperte di “Luck and Strange”, la scaletta dei concerti, un poster a colori su due lati (930 mm x 620 mm), un libretto di 8 pagine con i crediti.

Il pre-order del disco live è disponibile al seguente link https://bio.to/DavidGilmourLive

