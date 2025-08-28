Come ormai da tradizione, ogni anno il 1° settembre tutto il mondo celebra il Back to Hogwarts, un evento iconico e attesissimo dai fan di Harry Potter.

Proprio la mattina del 1° settembre, infatti, giovani maghi e streghe arrivano al binario 9 e ¾ per salire a bordo dell’Hogwarts Express per iniziare un nuovo anno magico alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

In Italia quest’anno l’appuntamento per tutti i fan di Harry Potter è al Teatro Nazionale di Milano, tematizzato per l’occasione, dalle ore 08:45 alle ore 14.00 circa, con attività speciali, sorprese, grandi ospiti e tanta magia, in attesa dello scoccare delle ore 11.00, il momento più atteso che segna l’effettiva partenza dell’Hogwarts Express dal binario 9 e ¾, per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Per la prima volta, inoltre, l’evento, organizzato da Warner Bros. Discovery Italia, sarà visibile in live streaming per tutti sui canali social di Harry Potter Italia (@harrypotterit), Instagram e TikTok.

Ad accogliere i fan di Harry Potter anche aree tematizzate ed elementi iconici della saga per foto memorabili e per un divertimento assicurato, grazie alla collaborazione con Geox, Lego®, Roncato e Witor’s.

Per celebrare l’evento sono in arrivo tante iniziative, fra programmazioni speciali tv, ritorni al cinema, esperienze a tema, lanci di prodotti tematizzati.

