Domenica 10 agosto, alle ore 9:30, in piazzale Loreto, presso la stele dedicata ai 15 martiri, l’assessora di Milano al Decentramento e Servizi civici Gaia Romani prenderà parte alla commemorazione dei partigiani prelevati dal carcere di San Vittore e fucilati all’alba del 10 agosto 1944 da un plotone della Legione Muti, per ordine del comando nazista.

Dopo la deposizione delle corone avranno luogo gli interventi delle autorità presenti, coordinati dal presidente del Comitato Permanente Antifascista contro il terrorismo e per la difesa dell’ordine repubblicano, Primo Minelli. Prenderanno la parola anche Sergio Fogagnolo e Roberta Soncini, rispettivamente figlio e nipote di due dei 15 martiri, Umberto Fogagnolo ed Eraldo Soncini.

La memoria dell’eccidio proseguirà alle ore 21 con l’incontro dal titolo ‘Quindici vite per la libertà’, che ospiterà racconti e testimonianze coordinati da Ivano Tajetti dell’Anpi di Milano. In programma l’intervento di Massimo Castoldi, nipote del partigiano Salvatore Principato, e gli intermezzi musicali di iBataquaerch.

