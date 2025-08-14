Chiavari in Jazz: terzo concerto in programma venerdì 15/08

Dopo il successo e la calorosa partecipazione di pubblico ai primi due concerti della rassegna (Enrico Rava The Fearless Fice – Ivan Farmakovskiy Trio meets Robert Bonisolo), Chiavari in Jazz 2025 si prepara ad accogliere l’energia incontenibile dei Camaleoni, una delle band più innovative della nuova scena italiana.

Prosegue venerdì 15 agosto con una delle formazioni più sorprendenti e innovative della nuova scena musicale italiana: i Camaleoni.

Sul palco, il quintetto è una vera e propria esplosione di energia: interplay serrato, groove irresistibile e un’intesa profonda che rende ogni esecuzione viva, dinamica e imprevedibile. Tutto il repertorio è composto da brani originali firmati collettivamente dai cinque musicisti, che uniscono le loro diverse influenze in un’unica voce, capace di sorprendere ad ogni cambio di direzione.

Tra le loro ispirazioni dichiarate figurano nomi come Snarky Puppy, Yussef Dayes e Vulfpeck, ma la cifra dei Camaleoni è fortemente personale, come testimonia il loro album d’esordio “Camadamia” (marzo 2025): un manifesto sonoro della band, accolto con entusiasmo dalla critica nazionale e internazionale. Ospiti di programmi radiofonici di rilievo – da Piazza Verdi di Rai Radio3 a Radio Vaticana – e celebrati da testate specializzate (Musica Jazz, Jazzit, Radiocoop, Music Map, Doppio Jazz, Tutto Rock), i Camaleoni sono oggi una delle realtà più promettenti del panorama jazz-fusion europeo.

Il concerto di Chiavari sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di Camadamia, in una dimensione – quella live – in cui la band sprigiona il massimo del proprio potenziale creativo ed espressivo.

L’appuntamento rientra nella rassegna Chiavari in Jazz 2025, organizzata dall’Associazione Culturale Jazz Club Chiavari con la direzione artistica di Rosario Moreno, e realizzata con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Chiavari.

