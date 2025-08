Bilancio positivo per la prima stagione estiva di Parco della Musica di Milano

Si conclude con un bilancio positivo la prima stagione estiva di PARCO DELLA MUSICA DI MILANO, la nuova area spettacoli a Segrate progettata da Unipol Arena.

Ha segnato la stagione estiva dei concerti ospitando l’arte politica dei Massive Attack, il ritmo di Ozuna, il live immersivo dei Nine Inch Nails, le canzoni iconiche dei Kool & The Gang, le sorprese di De La Soul che hanno portato sul palco Mos Def e Talib Kweli, il groove di Willie Peyote, e l’emozionante concerto dei The Who dedicato a Ozzy Osbourne.

Otto appuntamenti che sono culminati mercoledì 30 luglio nella prima tappa italiana del tour degli Smashing Pumpkins, nell’ambito di Unaltro festival, con oltre 8000 persone per Billy Corgan e soci.

Parco della Musica di Milano è un progetto pensato per ampliare l’offerta musicale (e non solo) e offrire nuove esperienze agli spettatori. Un’area di 70mila mq immersa nel verde nei pressi di Linate (via Enzo Jannacci – 20054 Segrate, MI) che offre al pubblico spettacoli diversi, abbracciando molteplici generi e rivolgendosi a tutte le generazioni.

Parco della Musica di Milano ha 2 palchi modulabili, con posti a sedere e in piedi.

Nell’area ci sono vari punti ristoro e beverage, alcuni accessibili anche a chi non ha il biglietto per il concerto, per permettere ad accompagnatori e avventurieri di godere dell’area anche senza assistere all’evento.

Sono presenti 6 food truck in varie zone del parco.

Anche lo store del merchandising è presente sia all’interno dell’area concerto che all’entrata.

L’evento adotta sistemi di pagamento cashless e casse automatiche.

Sono a disposizione 3000 parcheggi, acquistabili online, per diminuire l’inquinamento delle code (su Ticketone.it), o in loco.

Il rispetto per l’ambiente è al centro della filosofia del PMM che si è impegnato nella promozione di mezzi di trasporto sostenibili come biciclette (25 minuti in bicicletta da piazza Cinque Giornate) e trasporti pubblici (M4 Linate, Autobus 973, Autobus 923).

Dal pop al rock, dall’elettronica all’hip-hop, il cartellone trasversale ha saputo abbracciare generi diversi e parlare a tutte le generazioni, offrendo un’esperienza unica dove natura, spettacolo e intrattenimento si fondono.

Con la chiusura della stagione estiva, Parco della Musica di Milano saluta il suo pubblico e dà appuntamento alla prossima edizione (il primo appuntamento annunciato per il 2026 è il concerto di Caparezza), pronto a portare ancora una volta grandi emozioni, spettacoli indimenticabili e nuove esperienze da vivere insieme.

www.parcomusicamilano.it

www.instagram.com/parcomusicamilano

www.facebook.com/p/Parco-Musica-Milano-61569887182849

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia