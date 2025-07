Nuova scuola primaria Sante Zennaro: a buon punto aule e palestra

Il monitoraggio dei cantieri di “Rho la città che cambia” portato avanti dal Sindaco Andrea Orlandi ha coinvolto il 10 luglio 2025 anche il cantiere per la costruzione della nuova scuola “Sante Zennaro” in via Dalmazia a Terrazzano.

Presenti il Vicesindaco Maria Rita Vergani, l’assessore ai Lavori Pubblici Emiliana Brognoli, il dirigente ai lavori PNRR Luigi Fregoni, l’ingegnere Daniele Forcillo, tecnici e operatori dell’impresa che esegue i lavori.

Ormai hanno preso forma il refettorio, la palestra con tetto in legno e spogliatoi, gli uffici della segreteria, cinque aule, quattro laboratori, due ampie aule per le ore di sostegno e un grande spazio aperto multifunzione con possibilità di pareti flessibili. Grandi vetrate affacciano su un giardino davvero ampio, a servizio della scuola. Anche il corridoio terminerà con una uscita di sicurezza che darà sul giardino, sempre all’interno del perimetro della scuola.

Nella realizzazione dei rivestimenti si utilizzeranno soluzioni tecniche e accorgimenti finalizzati a evitare la trasmissione dei rumori da un’aula all’altra.

Obiettivo è consentire il trasferimento degli arredi dalla vecchia scuola a questo nuovo edificio nelle vacanze natalizie tra il 2025 e l’inizio del 2026. I bambini dovrebbero iniziare il nuovo anno in un edificio completamente moderno e funzionale. Sul nuovo tetto, debitamente coibentato, verranno collocati pannelli fotovoltaici che contribuiranno a sostenere i consumi energetici della scuola.

Così commenta l’assessore Emiliana Brognoli: “La nuova scuola sta prendendo forma e i lavori sono ormai in una fase avanzata. Con la definizione degli spazi, emerge con chiarezza la qualità del progetto: ambienti ben organizzati, versatili e luminosi. Un sentito ringraziamento ai tecnici comunali e alle maestranze delle imprese, che stanno portando avanti l’intervento con impegno e professionalità, anche in giorni segnati da temperature elevate”.

Il commento del Sindaco Andrea Orlandi: “Ho molto apprezzato le soluzioni innovative di questo edificio, che vede possibilità di accesso diretto al giardino dalle aule, per un migliore rapporto con la natura. Ho chiesto ai tecnici di salvaguardare il più possibile, in fase di trasloco, quelli che sono i “lasciti” dei bambini che in passato hanno frequentato la scuola “Sante Zennaro”, perché si possano ancora ammirare in questa nuova sede, più moderna e sostenibile”.

