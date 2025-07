Stefano Senardi è stato protagonista del Lyges Festival

STEFANO SENARDI è stato protagonista di tre appuntamenti nell’ambito del Lyges Festival, dove ha firmato l’iconica piastrella del Muretto di Alassio.

Venerdì 25 luglio è salito sul palco insieme a Christian Floris per conferire a Paola Turci il Premio “Alassio per la Musica”, attraverso un dialogo che ne ha ripercorso carriera, musica e impegno artistico. Nel corso della serata, la giovane cantautrice Maria Tomba ha presentato in anteprima il video del suo nuovo singolo “Wan Gog”, girato tra Alassio e Sanremo, con il patrocinio dei due comuni. Il progetto – sostenuto da Ligyes e Genova Liguria Film Commission – è nato a Casa Sanremo, dove la vincitrice di Area Sanremo 2024 è stata premiata con un contributo per la realizzazione del videoclip.

Sabato 26 luglio, alle ore 21.00, si è tenuto “Vasame. L’amore è rivoluzionario”, spettacolo da lui curato con protagonisti Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello. La serata è stata condotta da Christian Floris.

Domenica 27 luglio, ha introdotto e presentato il documentario “Pino Daniele. Nero a metà”, realizzato insieme a Marco Spagnoli e prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures. La proiezione è stata accompagnata da momenti musicali a cura di Chiara Ianniciello (voce e contrabbasso) e Giada De Prisco (chitarra), e condotta da Christian Floris. Nel corso della serata, a Stefano Senardi è stata fatta firmare l’iconica piastrella del Muretto di Alassio, un gesto simbolico curato da Angela Berrino della Fondazione Mario Berrino, figlia del celebre artista e custode di questa storica tradizione. L’evento è stato arricchito da contributi video di Settimio Benedusi, Luca De Gennaro, Diodato, Paola Turci e Zucchero, che hanno condiviso parole di affetto e riconoscenza nei suoi confronti.

«Sono molto contento ed emozionato per questo prezioso riconoscimento – afferma Stefano Senardi – Firmare una piastrella sul Muretto di Alassio è un onore enorme, soprattutto pensando che lì accanto ci sono anche firme storiche come quella di Hemingway. La Liguria è la mia terra, le mie radici: ricevere questo omaggio qui ha per me un valore speciale».

Lunedì 28 luglio, alle ore 21.00, invece Stefano Senardi ha introdotto il documentario su Pino Daniele presso Villa Faravelli (viale Giacomo Matteotti, 151) a Imperia.

Oggi, martedì 29 luglio, a Diano Marina (Imperia) continua la rassegna “Incontri Ravvicinati con i Cantautori”, curata da Stefano Senardi, con un appuntamento che vedrà protagonista Ermal Meta. Durante la serata Ermal Meta presenterà il suo nuovo libro “Le camelie invernali” (La nave di Teseo) insieme a Nadia Schiavini in un incontro che intreccia letteratura e musica, e che si concluderà con una performance live in cui l’artista interpreterà alcuni dei suoi brani più amati.

Organizzata in collaborazione con Intersuoni BMU Music di Ettore Caretta, la rassegna alterna performance live e momenti di dialogo con grandi protagonisti della musica italiana, affiancati dallo stesso Senardi e Maurilio Giordana e continuerà poi il 29 agosto con la proiezione del documentario “Pino Daniele. Nero a metà”, il 31 agosto con Diodato e il 6 settembre con Fabio Concato.

Nel mese di agosto, Stefano Senardi presenterà il suo libro “La musica è un lampo” (Fandango) in tre appuntamenti. Il primo si terrà il 2 agosto alle ore 21.30 a Bordighera, all’interno della rassegna “E…state in Tenco”. A seguire, il 12 agosto alle ore 21.00 Senardi, su invito di Paolo Fresu, sarà ospite del Festival di Berchidda. Infine, il 20 agosto, alle ore 19.00, sarà a Ceriana (Imperia), per l’evento “Arte Sospesa”, dove incontrerà il pubblico nella piazza del paese.

