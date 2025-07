L’arte del ricamo incontra il rito del tè: l’anima di Taiwan in mostra a Milano

Ivyan Tsai, artista taiwanese e pioniera dell’embroidery design nel suo Paese, presenta per la prima volta a Milano Charming.WE, il suo brand di moda, accessori e design unico nel suo genere.

Un viaggio affascinante tra tradizione e innovazione, in cui l’arte millenaria del ricamo si fonde con la raffinata cultura del tè taiwanese, dando vita a un racconto di radici, identità e attenzione verso il proprio benessere.

Da venerdì 5 a venerdì 19 settembre – dalle ore 14:00 alle ore 19:00 – presso la suggestiva Gola Gallery (Via Gola 5, Milano) il pubblico sarà invitato a esplorare un mondo fatto di dettagli preziosi, oggetti ricamati, stoffe antiche rinate sotto una nuova luce, insieme a una selezione accurata di tè taiwanesi da scoprire e degustare.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 settembre alle ore 18:00, con un evento speciale in pieno stile taiwanese: “Now and Ever – To enjoy the beauty across time and space”.

“Siamo felici di ospitare un progetto come Charming.WE, che unisce arte, artigianato e ritualità in modo così autentico e profondo,” afferma Mattia Muglia, founder di Gola Gallery. “Crediamo molto nel potere del racconto visivo e simbolico, soprattutto quando è capace di creare ponti tra culture, sensibilità e linguaggi differenti. Questa mostra rappresenta perfettamente la nostra visione: uno spazio dove identità e creatività si incontrano, si contaminano e danno vita a nuove prospettive.

CHARMING.WE: IL LOGO COME PONTE TRA CULTURE E IDENTITÀ

Il nome Charming.WE racchiude un messaggio potente e inclusivo: “Charming” evoca fascino, bellezza e unicità, qualcosa capace di attirare e incantare. “WE” invece rappresenta l’incontro e la fusione tra West e East, Occidente e Oriente, due mondi che si uniscono per creare un dialogo continuo tra tradizione e innovazione.

UN VIAGGIO TRA LE TRAME DELLA MEMORIA

Cresciuta in un piccolo villaggio tra le colline di Taiwan, Ivyan ha respirato fin da bambina il ritmo lento della natura, il valore delle mani che creano, il silenzio che accompagna ogni gesto.

Negli anni ha raccolto con cura antichi ricami, tessuti, oggetti rituali e simbolici, custodendoli come testimoni di una cultura in trasformazione.

Cinque anni fa, quel patrimonio personale si è fatto linguaggio creativo: non più semplice collezione, ma materia viva per creare abiti, accessori e opere che uniscono artigianato, moda e arte contemporanea

“Il mio desiderio è mostrare come il passato possa rinascere nel presente,” racconta Ivyan Tsai. “Non si tratta solo di conservare oggetti antichi o tecniche dimenticate, ma di trasformarli con rispetto, dando loro nuova vita e significato nel quotidiano. Ogni dettaglio, ogni filo, ogni scelta creativa racconta una storia che ci appartiene: parla delle nostre radici, della cultura da cui proveniamo e di come possiamo continuare a farla vivere. Anche oggi, anche domani. È un modo per connettere epoche diverse, per creare un ponte tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo ancora diventare.

Dopo il debutto a Taipei nel 2022 come prima artista taiwanese a portare il ricamo in galleria, e la partecipazione a Artigiano in Fiera a Milano nel 2024 (unica designer taiwanese presente), Ivyan torna ora in Italia con una mostra che vuole essere un ponte tra culture.

RICAMO, TÈ E RITUALITÀ: UN’ESPERIENZA MULTISENSORIALE

La mostra presenta una selezione di opere uniche, tra cui abiti, strumenti musicali decorati a mano, accessori e oggetti che reinterpretano l’estetica asiatica con un tocco contemporaneo e ironico. Alcuni dei ricami richiamano l’iconografia religiosa tradizionale, offrendo un affascinante sguardo sull’immaginario spirituale orientale.

Accanto alle opere tessili, un’intera sezione sarà dedicata alla cultura del tè taiwanese – rito sociale, momento meditativo, esperienza estetica.

Ogni giorno, dalle 16:00 alle 17:00, il pubblico potrà partecipare a una cerimonia del tè freddo a infusione lenta (evento su prenotazione), guidata dall’artista e da esperti di tè provenienti da Taiwan.

