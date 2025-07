Sarafine: una data-evento l’11.03.26 ai Magazzini Generali di Milano

Continua il successo del CLUB TOUR 2025 di SARAFINE, confermando l’entusiasmo sempre maggiore intorno alla sua musica e alla sua energia live: anche la seconda data all’Arci Bellezza di Milano è sold out e si aggiunge un nuovo appuntamento a Torino, il 14 novembre all’Hiroshima Mon Amour.

E per festeggiare insieme al suo pubblico, l’eclettica artista dà appuntamento l’11 marzo 2026 ai Magazzini Generali a Milano per “QUESTO È IL NOSTRO SHOW”, una speciale data-evento pensata come un abbraccio collettivo tra Sarafine e chi l’ha accompagnata tappa dopo tappa.

Di seguito il calendario del Club Tour 2025, organizzato da Kashmir Music Concerti:

Giovedì 23 ottobre 2025 || Taranto – Mercato Nuovo

Venerdì 24 ottobre 2025 || Rende (CS) – Mood Social Club

Sabato 25 ottobre 2025 || Baronissi (SA) – Dissonanze

Giovedì 30 novembre 2025 || Roma – Monk

Giovedì 6 novembre 2025 || Bologna – Locomotiv Club

Venerdì 14 Novembre 2025 || Torino – Hiroshima Mon Amour NUOVA DATA

Mercoledì 10 dicembre 2025 || Milano – Arci Bellezza SOLD OUT

Giovedì 11 dicembre 2025 || Milano – Arci Bellezza SOLD OUT

Biglietti disponibili online: bit.ly/SARAFINE-ClubTour25

L’11 marzo 2026 ai Magazzini Generali di Milano “QUESTO È IL NOSTRO SHOW“, che prende ispirazione dal suo brano “Malati di Gioia”, una data-evento a chiusura del tour, una grande festa finale

I biglietti per la data-evento sono già disponibili qui: https://bit.ly/SARAFINE-MagazziniGenerali

