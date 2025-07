“Ripenso il tuo sorriso”: domenica 20 luglio ad Alatri

Nell’ambito della rassegna Teatro tra Storia e Spiritualità 2° edizione, del Comune di Alatri (Frosinone) e finanziata dalla Regione Lazio Direzione Cultura, per la valorizzazione dei beni culturali attraverso lo spettacolo dal vivo, nel suggestivo Chiostro di San Francesco di Alatri si stanno svolgendo spettacoli teatrali e musicali di alto profilo.

Domenica 20 luglio alle ore 21.30 il Chiostro ospiterà lo spettacolo dal titolo: “RIPENSO IL TUO SORRISO” per la regia di Fabiana Pomella. In scena gli attori Costantino Calicchia e Fabiana Pomella, la voce narrante di Jessica Testa, il Maestro Alessandro Del Signore al contrabbasso e basso elettrico e la cantante Gloria Trapani.

In un celebre cafè di New York una giornalista italo-americana osserva sulle pareti del locale le fotografie, le locandine, i ricordi delle grandi artiste che si sono esibite in quel cafè.

Così, come per magia, i musicisti eseguiranno i motivi più famosi della musica americana anni ’30-’50 e la giornalista prenderà appunti sulle storie, gli aneddoti e la vita delle grandi artiste internazionali del 900.

Dall’America di quel periodo, il viaggio ci condurrà ad incontrare grandi donne italiane attraverso monologhi e sketch teatrali recitati dagli attori Costantino Calicchia e Fabiana Pomella.

Un viaggio nelle grandi artiste del 900: cantanti, scrittrici, attrici che hanno lasciato un segno nella Storia del secolo scorso. Leggerezza, brio, musica e teatro per un viaggio divertente ed emozionante nel Novecento delle donne, con un finale a sorpresa.

Soddisfatto il Sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, per il rilancio del Teatro ad Alatri, che si fa altresì strumento di promozione delle bellezze cittadine.

Il Delegato alla Cultura, Sandro Titoni, afferma che la rassegna è diventata un punto di riferimento nel panorama culturale degli eventi cittadini, il Chiostro di San Francesco è stato trasformato in un vero e proprio Teatro a cielo aperto, con eventi previsti fino al mese di settembre.

