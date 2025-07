Ombre sull’urbanistica milanese, interviene Cecchetti

“Le ultime rivelazioni della Procura sollevano interrogativi sempre più inquietanti sulla gestione urbanistica del Comune di Milano. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, il patrocinio concesso dal Sindaco Giuseppe Sala e dall’assessore Tancredi allo “Studio sulle Porte Metropolitane” sarebbe stato utilizzato – secondo i magistrati – come strumento per aggirare le regole e favorire un piano di affari legati a insediamenti edilizi nei nodi periferici della città.

Commentando la vicenda, Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega e Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, evidenzia come il caso sollevi “dubbi legittimi sulla trasparenza dell’azione amministrativa” e sottolinea la necessità di chiarire ogni aspetto di una gestione che appare sempre più opaca.

Parallelamente, emergono – secondo gli atti della Procura – presunte pressioni esercitate da Sala per influenzare il parere della Commissione Paesaggio sul progetto Pirellino – Bosco Verticale Porta Nuova.

Secondo gli inquirenti, la sequenza degli eventi solleverebbe dubbi sull’autonomia delle valutazioni tecniche.

Cecchetti sottolinea: “Se queste ricostruzioni fossero confermate, ci troveremmo davanti a un modello opaco, in cui l’interesse pubblico rischia di essere subordinato a logiche di potere e favoritismi. Un quadro incompatibile con la narrazione di trasparenza e partecipazione che Sala e il PD cercano di promuovere”.

“In attesa che la magistratura faccia piena luce sui fatti – prosegue Cecchetti – appare evidente come la città abbia bisogno di chiarezza, non di ambiguità. I cittadini hanno il diritto di sapere se le istituzioni sono state piegate a interessi particolari”.

“Siamo di fronte a sospetti pesanti – ribadisce Cecchetti – che non possono essere archiviati come semplici errori procedurali. Il PD chiarisca subito: c’è stata trasparenza o coperture istituzionali? Milano merita un’amministrazione limpida, non un sistema di potere opaco.”

