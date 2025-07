Massimiliano Ceccarini presidente Consulta Confagricoltura

Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini ha rinnovato i propri vertici e contestualmente all’elezione del nuovo presidente interprovinciale – con Daniele Montemaggi che ha raccolto il testimone da Carlo Carli – l’associazione ha ora anche i nuovi vicepresidenti: Massimiliano Ceccarini, eletto anche presidente della Consulta di Rimini, e Fabio Gardini, indicato alla guida della Consulta di Forlì. A completare la rappresentanza territoriale, Marcello Filippi è stato eletto presidente della Consulta di Cesena.

Massimiliano Ceccarini, classe 1972, è alla guida, insieme alla sorella Simona di SIPO, azienda italiana attiva nel settore degli ortaggi. L’impresa agricola è stata fondata negli anni Cinquanta da Dario Ceccarini e oggi è presente nelle principali insegne della grande distribuzione, caratterizzandosi per l’alta qualità delle produzioni e il forte legame con il territorio: con il marchio Verdure di Romagna ha fatto conoscere alcuni ortaggi locali in tutto il Paese. L’azienda è fortemente impegnata nella sostenibilità e nell’innovazione, con lo sguardo rivolto anche ai mercati internazionali.

Ceccarini porterà in Confagricoltura la sua esperienza imprenditoriale e la visione di un manager abituato a confrontarsi quotidianamente con il consumatore.

«Il settore agricolo è molto frammentato e ciò rappresenta una debolezza per il nostro mondo – dichiara il neo presidente di Confagricoltura Rimini -. Occorre unire le forze e creare economie di scala per avere maggior peso sia nei confronti delle istituzioni che della grande distribuzione, un canale distributivo che vede la presenza sempre maggiore di grandi multinazionali.

Lavoreremo quindi per rafforzare ancora di più il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per le imprese del territorio, dando voce alle loro istanze, valorizzando le filiere e promuovendo il ricambio generazionale. Sono onorato di questo incarico che ho accettato con entusiamo e determinazione – aggiunge Ceccarini – e ringrazio i presidenti uscenti Nicola Pelliccioni, presidente della Consulta di Rimini e Carlo Carli, presidente interprovinciale Forlì-Cesena e Rimini per il loro importante contributo all’attività dell’associazione”.

