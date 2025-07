Venezia, Lo Squero e la laguna suonano jazz con Pieranunzi

Con il concerto Piano Solo Unlimited di Enrico Pieranunzi, realizzato in collaborazione con Sile Jazz, sabato 26 luglio si chiude la prima parte della X edizione della stagione concertistica di Asolo Musica Veneto Musica all’Auditorium Lo Squero, con la direzione artistica di Federico Pupo.

Il concerto rappresenta anche l’evento conclusivo di Sile Jazz 2025 – Acque Sonore, la rassegna musicale ideata e promossa da nusica.org che per otto settimane ha attraversato il territorio veneto portando il jazz contemporaneo in dialogo con paesaggi d’acqua, ville storiche, parchi fluviali e luoghi poco noti.

Tra gli appuntamenti più attesi di Sile Jazz, la Crociera Jazz in Laguna è un viaggio musicale e paesaggistico da Portegrandi all’Isola di San Giorgio Maggiore, immersi nel fascino della laguna veneziana al tramonto. La partenza è prevista alle 12:45 da Portegrandi, nel comune di Quarto d’Altino. Durante la navigazione verrà servito il pranzo a bordo, seguito dall’arrivo sull’isola alle 15:30. Dopo il concerto si ripartirà in barca, con cena a bordo durante il rientro. (costo totale 95 € a persona, per info e prenotazioni scrivere a info@silejazz.com).

Ad accompagnare il pubblico nel suo mondo intenso e personalissimo, tra musica classica e jazz, è un grande protagonista della scena italiana e internazionale, che ha portato la sua musica sui palcoscenici di tutto il mondo esibendosi nei più importanti festival internazionali, unico italiano ad aver suonato e registrato più volte nello storico “Village Vanguard” di New York con i celebri jazzisti Marc Johnson and Paul Motian. La sua arte riflette un’attività eclettica in cui pianismo, composizione e arrangiamento sono inscindibilmente intrecciati.

Con classe, eleganza e un programma denso di spunti e sorprese, Enrico Pieranunzi presenterà il suo mondo musicale senza confini dove musica classica e jazz convivono una a fianco all’altra per un’esperienza sonora che riesce a catturare appassionati e non di ogni genere musicale. Musicista tra i più versatili della scena musicale europea, Pieranunzi passerà in concerto da una canzone di Gershwin a Scarlatti, da un blues a una sua composizione che racconta una storia tutta sua; un singolarissimo viaggio musicale che, tra presente e passato, apre originalmente ad un panorama di storie, immagini ed emozioni, e invita il pubblico ad ampliare lo sguardo tra tracce di memorie e nuovi orizzonti da scoprire.

Un ultimo appuntamento da non perdere a Lo Squero prima della pausa estiva, una stagione che ha visto esibirsi sul palcoscenico della bellissima sala sull’Isola di San Giorgio straordinari musicisti e che riprenderà sabato 6 settembre con il concerto del Quartetto di Cremona interamente dedicato a Johann Sebastian Bach.

“Con gioia abbiamo accolto i tanti amici, vecchi e nuovi – racconta Federico Pupo, direttore artistico di Asolo Musica – che raggiungono San Giorgio per ascoltare gli artisti di questa X edizione impreziosita della presenza di Bruno Giuranna che con il Quartetto di Venezia ha eseguito l’integrale dei quintetti di Mozart.”

“La partnership tra Sile Jazz e Asolo Musica segna un punto d’incontro significativo tra due realtà culturali attente alla qualità artistica e all’esperienza del pubblico. – dichiara Alessandro Fedrigo, Direttore Artistico di Sile Jazz – È un’occasione unica per ascoltare uno dei più grandi interpreti del jazz europeo in uno degli spazi più suggestivi della laguna veneziana, al termine di una navigazione immersiva tra natura e musica.”

Tutti i concerti avranno inizio alle 16.30

Per i biglietti: www.boxol.it/auditoriumlosquero

Con biglietto integrato il pubblico avrà la possibilità di visitare la Fondazione Cini, il Labirinto Borges, il Bosco con le Vatican Chapels e il Teatro Verde.

Info Asolo Musica

0423 950150 – 392 4519244

info@asolomusica.com

www.asolomusica.com



Fondazione Giorgio Cini

www.cini.it

Sabato 26 luglio

Squero Jazz

Enrico Pieranunzi, pianoforte

Piano Solo Unlimited

In collaborazione con Sile Jazz

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia