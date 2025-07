Limbo festival, annunciate le date 2026: 10-11-12 luglio

Dopo il successo dell’edizione 2025, che ha richiamato un pubblico internazionale, proveniente da Canada, Croazia, Dubai, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito, Russia, USA, Svizzera, Turchia e Zambia, LIMBO FESTIVAL annuncia le date 2026: il transformational boutique festival si terrà dal 10 al 12 luglio luglio presso la splendida tenuta “Il Ciocco – The Living Mountain” di Barga (LU).

Disponibili a partire da martedì 22 luglio i primi pacchetti per acquistare il soggiorno al glamping solo se iscritti alla newsletter : https://www.limbofestival.com/it/festival/contacts

Nel 2026 LIMBO esplorerà una nuova frontiera: “The New Era”. Non solo un’epoca che inizia, ma una domanda aperta. L’incontro tra tecnologia e spiritualità, tra codice e corpo, tra silicio e respiro. Un invito a ridefinire il proprio equilibrio interiore, le relazioni e i rituali di ciascuno, per riscoprire i bisogni profondi dell’anima – la lentezza, la presenza, l’empatia – in un contesto in cui tutto accelera. LIMBO sarà un laboratorio, un rito, un esperimento collettivo. Un luogo in cui l’essere umano non è spettatore della tecnologia, ma co-creatore di un nuovo modo di esistere.

Viviamo in un tempo di transizione – raccontano gli organizzatori di LIMBO FESTIVAL – Una soglia sottile separa ciò che eravamo da ciò che stiamo diventando. L’intelligenza artificiale si insinua nelle nostre vite con la promessa di efficienza, connessione, potere creativo illimitato. Ma mentre la tecnologia avanza, ci interroghiamo: “Cosa significa essere umani in un mondo dove l’umano non è più l’unico protagonista del pensiero, dell’arte, della creazione?”. Non vogliamo fuggire il futuro. Vogliamo abitarlo consapevolmente. Perché il futuro non ci è imposto, lo creiamo insieme. In un’epoca in cui la macchina può imitare la voce umana, noi vogliamo ascoltare il silenzio tra le parole. In un’epoca in cui gli algoritmi creano immagini, suoni e storie, noi vogliamo ricordare la bellezza dell’imperfezione, dell’intuizione, del battito cardiaco.

LIMBO è un Festival unico nel suo genere, che trova la sua peculiarità nell’ambientazione che lo ospita – la verde e incontaminata Garfagnana, in Toscana – e nella cura che gli organizzatori pongono in ogni dettaglio, dalla parte musicale a quella riguardante tutte le attività che si susseguono dal mattino sino al tramonto. È nato con l’idea di comunicare un sistema di valori che celebra la vita, la crescita personale, la comunità, la responsabilità sociale e l’espressione creativa. Grazie a tutti gli elementi di cui si compone, il Festival offre la possibilità di arricchirsi e trasformarsi sia dal punto di vista personale che da quello culturale, orientando i partecipanti verso l’autorealizzazione e la sostenibilità.

Anche nel 2026 LIMBO FESTIVAL avrà luogo nella splendida tenuta “Il Ciocco – The Living Mountain” di Barga (Lucca), nella verde Garfagnana in Toscana. Un’area naturale di oltre 600 ettari, dove si trovano un albergo diffuso e diverse tipologie di alloggio, due ristoranti, un villaggio sportivo e 42 chilometri di sentieri e piste ciclabili che attraversano boschi, altopiani, conifere, faggi, castagni, vigneti, pascoli e radure. Per chi desidera immergersi completamente in questa dimensione, sono disponibili diverse soluzioni di accommodation, pensate per rendere il soggiorno ancora più speciale.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia