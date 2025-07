Rho, il Comune propone il progetto per la pausa pranzo

Commissione Commercio, convocata l’8 luglio in Municipio su richiesta dei gruppi di opposizione, si sono presentati in sala consigliare diversi rappresentanti del mondo del commercio locale.

L’amministrazione comunale, presente con il Sindaco Andrea Orlandi, il vicesindaco e assessore al Commercio Maria Rita Vergani e l’assessora alla Mobilità Valentina Giro, ha colto l’occasione per spiegare ai diretti interessati progetti, prospettive e criticità affrontate.

Accanto agli interventi del presidente di Commissione Fulvio Caselli, dei consiglieri comunali Uberto Re, Daniele Paggiaro, Angelo Rioli e Christian Colombo (presenti anche i consiglieri Dario Re e Vito Galliani), alcuni negozianti hanno evidenziato la difficoltà di far fronte alla vicina presenza di due immensi centri commerciali. A loro avviso modifiche alla ZTL e innovazioni sulla viabilità e la sosta potrebbero garantire un miglioramento. Hanno proposto soluzioni da apportare in attesa che terminino i cantieri per la sistemazione dei parcheggi Spugna a ridosso del centro e in attesa del parcheggio interrato che è previsto sotto il futuro nuovo municipio.

“Il tema è importante, la rete del commercio di vicinato è fondamentale – ha dichiarato il Sindaco Andrea Orlandi – Noi di norma ci rapportiamo con le realtà riconosciute a livello istituzionale ma siamo pronti ad ascoltare nuove istanze, comprendendo le difficoltà di un contesto difficile e di una concorrenza elevata. Come Amministrazione abbiamo scelto di non perdere l’opportunità di accedere a importanti finanziamenti a fondo perduto legati al PNRR, questo comporta però scadenze allineate e in questa fase ci possono essere ricadute sulla disponibilità di parcheggi. Quando saremo a regime, potremo dare risposte positive ai temi sollevati in questa sede e con Confcommercio, con la quale il dialogo è costante e proficuo”.

Il Sindaco ha illustrato le riflessioni in corso sulla accessibilità al centro e ricordato la revisione del PGTU in corso: “Puntiamo a fluidificare il traffico su corso Europa, dove i semafori generano un continuo “mi fermo e riparto”, interverremo sugli incroci e sulla sicurezza ciclabile grazie al progetto Biciplan”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia