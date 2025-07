“La fisica che ci piace, lezione show”. Arriva il Docufilm

Al Giffoni Film Festival, il più importante evento italiano dedicato al cinema per ragazzi, Vincenzo Schettini, il professore di fisica che ha conquistato il web con le sue lezioni spettacolari, ha incontrato il pubblico per parlare del docu-film “La fisica che ci piace – la lezione show” che lo vedrà protagonista, attualmente in fase di lavorazione e in uscita il prossimo autunno.

Co-prodotto da Vera Film e KPlus, scritto da Paolo Ruffini, Graziano Cutrona e Veronica Serafini per la regia di Francesco Pacini, il documentario racconta cosa accade nella vita di un professore di fisica del Sud Italia quando diventa il volto dell’educazione sui social e riempie i teatri di tutta Italia il suo spettacolo di grande successo.

Protagonista del documentario è Vincenzo Schettini, insegnante di fisica in un liceo pugliese e ideatore della seguitissima pagina Instagram “La fisica che ci piace”, oggi tra le voci più influenti della divulgazione scientifica italiana. Il film ne ripercorre il percorso umano e professionale, intrecciando momenti della sua vita quotidiana — tra lezioni, famiglia e affetti — con le tappe più emozionanti del suo tour teatrale, che culmina nell’evento sold-out al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

L’idea alla base del film è tanto semplice quanto potente: per assistere allo spettacolo, un gruppo di ragazzi deve realizzare un diario filmato dedicato a Schettini. Così nasce un ritratto autentico che mette in luce l’uomo oltre il personaggio, il professore oltre l’influencer. Ne emerge un racconto corale che parla di scuola, passione, insegnamento e del potere trasformativo della condivisione — sia reale che digitale — nel rendere la fisica accessibile, coinvolgente e “pop”.

Al centro della narrazione, il valore della quotidianità del Sud e di una didattica che lascia un segno duraturo. Non un semplice ritratto, ma uno sguardo collettivo, giovane e sentito su chi riesce a far amare la scienza e a trasformare l’umanità in una lezione da non dimenticare.

In Italia sono milioni le persone che seguono le lezioni di fisica di Vincenzo Schettini sui social, tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Un fenomeno esploso nel 2017, quando Schettini ha deciso di postare il suo primo video, diventato immediatamente virale. La sua simpatia travolgente e la sua competenza scientifica sono diventate da subito fonte di ispirazione per migliaia di studenti, ma anche per bambini, genitori, altri insegnanti ed educatori, che trovano nei suoi video spunti e suggestioni anche per il proprio quotidiano.

Con lo spettacolo teatrale “LA FISICA CHE CI PIACE – La Lezione Show”, prodotto da Vera Produzione, Vincenzo Schettini ha portato tutto questo al pubblico dal vivo, regalando un’occasione più unica che rara per esplorare da vicino – e in modo inedito – il mondo della fisica. Con oltre 85 date, tutte sold out, lo spettacolo è stato uno dei maggiori successi di questa stagione teatrale e proseguirà anche nella prossima, con tante nuove date in tutta Italia.

Oggi questa storia verrà raccontata anche dal docu-film, la cui uscita è prevista per l’autunno.

