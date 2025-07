Giornata mondiale dell’amicizia (30/07): valore fondamentale

In occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia che si celebra il prossimo 30 luglio, Mulino Bianco lancia un’iniziativa speciale che coinvolge 100 centri estivi in tutta Italia, omaggiando 20.000 bambini con i kit “Animabili” per riscoprire un gesto semplice, autentico e profondo: scrivere una letterina all’amico del cuore.

In un mondo dominato da chat e messaggi vocali, Mulino Bianco invita i più piccoli a fermarsi, prendere carta e penna, e raccontarsi con le parole. Ogni bambino ha ricevuto un kit coloratissimo con gli Animabili, oggetti di cancelleria in plastica riciclata che stimolano la creatività attraverso la scrittura, il disegno e il gioco. L’esperienza è stata completata da una merenda condivisa e da un messaggio speciale del Piccolo Mugnaio Bianco, tornato protagonista in occasione del 50° anniversario del brand.

In parallelo, Mulino Bianco presenta in anteprima la nuova edizione 2025 delle Sorpresine, in arrivo da fine agosto. Il nuovo premio? Un set di carte da gioco firmate Clementoni, ispirate alle storiche Sorpresine degli anni ’80, pensate per accompagnare i bambini nel ritorno a scuola con allegria, gioco e condivisione.

L’iniziativa nasce da un ascolto attento del mondo dell’infanzia: secondo un’indagine AstraRicerche commissionata da Mulino Bianco, il 95,6% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni considera l’amicizia un valore fondamentale. Per oltre il 42%, essere amici significa “essere accettati per come si è”, mentre un altro 42,2% ritiene che un vero amico sia “chi sa far ridere anche nei momenti tristi”. E nonostante la tecnologia, la scrittura mantiene un forte potere emotivo: il 92,8% ha già scritto almeno una letterina, e quasi 9 bambini su 10 si sentirebbero stimolati a farlo più spesso se avessero a disposizione un kit creativo e colorato.

L’amicizia è, da sempre, un valore universale. E per i più piccoli, rappresenta un pilastro fondamentale fatto di fiducia, affetto, stima e condivisione. Con questo progetto, Mulino Bianco celebra i legami più veri e spontanei dell’infanzia, accendendo ricordi buoni e aiutando a crearne di nuovi.

