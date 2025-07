Viaggio con gli inti-illimani:spettacolo di storie e canzoni

Un’altra avventura, incroci e incontri, storie che si intrecciano ancora una volta per crearne di nuove: è lo spettacolo “In viaggio con gli Inti-Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni” che vede protagonisti i fratelli Jorge e Marcelo Coulon dello storico gruppo cileno, il cantautore fiorentino Giulio Wilson e lo scrittore Federico Bonadonna.

In questo spettacolo teatrale inedito – prodotto da IMARTS e da un’idea del discografico Paolo Maorino, scritto da Federico Bonadonna e Giulio Wilson, per la regia di Giulio Wilson – il “treno delle emozioni” ci porta sulle ali del condor per attraversare le Ande, dove risuonano gli antichi strumenti precolombiani come i flauti di pan, il rondador, il charango, per poi immergerci nelle canzoni diventate veri e propri inni generazionali: da “Gracias a la vida” a “Vale la pena”, da “El Aparecido” a “El pueblo unido”.

Le date della tournée sono le seguenti:

mercoledì 5 novembre NUORO, TEN (Teatro Eliseo Nuoro)

venerdì 7 novembre BOLOGNA, Teatro Celebrazioni

sabato 8 novembre PIANGIPIANE (RA), Teatro Sociale (doppio spettacolo: ore 18:30 e ore 21:30)

domenica 9 novembre GENOVA, Teatro Politeama

lunedì 10 novembre MILANO, Teatro Manzoni

sabato 15 novembre CASCINA, Teatro della Città

domenica 16 novembre PERUGIA Auditorium San Francesco al Prato

lunedì 17 novembre ROMA, Teatro Olimpico

venerdì 21 novembre ALESSANDRIA, Teatro Alessandrino

sabato 22 novembre FIORANO MODENESE, Teatro Astoria

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.internationlamusic.it; su www.ticketone.it, su www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati Ticketone, Vivaticket e nei botteghini dei teatri.

