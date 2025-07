Una significativa nomina arricchisce il già notevole operato del Maestro Francescantonio Pollice. È stato infatti eletto Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia”, istituzione che si distingue per la tenacia nello studio e nella promozione della formazione artistica e musicale ai massimi livelli nazionali e internazionali.

L’incarico del M° Pollice è arrivato a seguito delle elezioni per il nuovo direttore che ricoprirà il ruolo nel triennio 2026/29, succedendo al M° Vittorino Naso.

«Sono profondamente grato ai colleghi che, con la loro unanimità, mi hanno offerto un segno tangibile di affetto e stima, che ricambio a ciascuno di loro, a partire dall’attuale direttore Vittorino Naso», ha dichiarato il neo-direttore Francescantonio Pollice.

Ha poi concluso rivolgendo «un caro saluto a tutti i colleghi, al personale amministrativo, ai coadiutori e, non da ultimi, agli studenti, assicurando il mio impegno convinto che, con l’aiuto e la disponibilità di tutti, il Conservatorio di Vibo potrà raggiungere traguardi sempre più ambiziosi».

Francescantonio Pollice si è distinto negli ultimi decenni per la realizzazione di progetti finanziati dalla UE, produzioni televisive con RAI TV e Classica, discografiche con Deutsche Grammophon, Decca, Brillant, Stradivarius, Naxos, Arcana/Outhere Music, Amadeus, Suonare news e Wicky e editoriali con EdT, LIM e Edizioni Curci. Direttore artistico da 35 anni di A.M.A. Calabria, consulente musicale del Ministero dell’Interno, direttore artistico dell’Ensemble 900 e Oltre, guidato da Antonio Ballista e dell’Orchestra della Provincia di Catanzaro La Grecia, collabora da tempo con il CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) membro dell’International Music Council ONG in partnership con l’UNESCO in ruoli di sempre maggiore responsabilità. Presidente dell’AIAM (Associazione Italiana Attività Musicale) aderente all’AGIS, è tra i fondatori nel 2016 di FederVivo di cui è componente dell’Ufficio di Presidenza.

E’ direttore artistico del progetto internazionale Suono Italiano realizzato in tutti i continenti con fondi MiC e MAECI, di Musica ai Musei nei Musei Vaticani e cooordina il progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo prodotto in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana e l’Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola. Insegna pianoforte principale presso il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia.

