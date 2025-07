5a edizione premio campiello junior, ragazzi protagonisti

Prende il via la 5^ edizione del Premio Campiello Junior, il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello, Pirelli e la Fondazione Pirelli, per opere italiane di narrativa, poesia e testi teatrali scritti per ragazzi, con l’obiettivo di incentivare la lettura e contribuire alla diffusione del libro tra i giovanissimi.

Il Premio Campiello Junior si articola in due categorie distinte per fasce d’età: la categoria 7-10 anni, rivolta a lettori delle classi III, IV e V della scuola primaria e la categoria 11-14 anni, rivolta a lettori delle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado.

Possono partecipare le opere pubblicate per la prima volta in formato cartaceo tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025. Le candidature sono aperte fino alle ore 18:00 del 20 ottobre 2025. La conformità delle opere ai requisiti del regolamento sarà verificata da un Comitato Tecnico.

La modalità di selezione prevede una doppia giuria. La Giuria Tecnica, presieduta dal professore e specialista di letteratura per l’infanzia Pino Boero e composta da Emma Beseghi, Lea Martina Forti Grazzini, Chiara Lagani e Michela Possamai, selezionerà le due terne finaliste. La selezione avverrà con una votazione pubblica che si terrà entro la prima decade di dicembre 2025. I vincitori saranno invece decretati dalla Giuria dei Giovani Lettori, composta da 240 ragazzi di lingua italiana, residenti in Italia e all’estero, suddivisi equamente tra le due categorie.

Saranno proprio i ragazzi i veri protagonisti, chiamati a scegliere i vincitori ai quali verrà riconosciuto un premio in denaro di 2000 euro. I vincitori verranno proclamati ad aprile 2026 e celebrati a settembre durante la Cerimonia di Premiazione del Campiello 2026. Ai ragazzi che faranno parte della giuria e a tutti i giovani appassionati di lettura, Pirelli con la sua Fondazione e la Fondazione Il Campiello daranno la possibilità di partecipare a una serie di iniziative dedicate al mondo del libro e dell’editoria per ragazzi, a cui parteciperanno anche gli autori dei libri finalisti.

