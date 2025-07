Due grandi concerti a Parco Della Musica di Milano, il 22 e 30 luglio

Mancano ancora due grandi appuntamenti prima che si concluda la stagione estiva di PARCO DELLA MUSICA DI MILANO, la nuova area a Segrate progettata da Unipol Arena.

Dopo l’arte politica dei Massive Attack, il ritmo di Ozuna, live immersivo dei Nine Inch Nails, le canzoni iconiche dei Kool & The Gang, le sorprese di De La Soul che hanno ospitato sul palco Mos Def e Talib Kweli e il groove di Willie Peyote, l’area è ormai rodata e a pieno titolo protagonista dell’estate musicale di Milano!

Il 22 luglio arriveranno i The Who (ore 22.00) per una delle due uniche date italiane. Capitanati dall’iconico Pete Townshend, chitarrista e autore, e dalla storica voce del gruppo Roger Daltrey, faranno rivivere le atmosfere di brani come “My Generation” e “The Kids Are Alright” del 1965, diventati veri e proprio inni del movimento giovanile inglese.

L’area in cui si svolgerà il concerto prevede sia posti a sedere che posti in piedi.

Gli ultimi biglietti sono disponibili su Ticketone e sui circuiti di prevendita abituali www.ticketone.it/event/the-who-parco-della-musica-di-milano-20013040/

Il 30 luglio si esibiranno gli Smashing Pumpkins con la prima tappa italiana del loro The Aghori Tour, nell’ambito di Unaltrofestival. Le canzoni del nuovo album “Aghori Mhori Mei” si intrecceranno con i brani più iconici di Billy Corgan e soci, come “Bullet with Butterfly Wings” “1979” and “Tonight, Tonight”.

L’area in cui si svolgerà il concerto prevede sia posti a sedere che posti in piedi.

Gli ultimi biglietti sono disponibili su Ticketone e sui circuiti di prevendita abituali www.ticketone.it/event/the-smashing-pumpkins-parco-della-musica-di-milano-19604794/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia