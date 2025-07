Gran Gala LA DOLCE VITA – da Nino Rota a Hans Zimmer

Nell’ambito della nuova edizione di «Estate al Castello», mercoledì 30 luglio 2025, alle ore 21:00, nel cortile delle Armi, del Castello Sforzesco di Milano, il Balletto di Milano porterà in scena Gran Galà LA DOLCE VITA: da Nino Rota a Hans Zimmer.

Il balletto che celebra il legame tra musica e cinema.

Musiche di autori vari, le Coreografie di Agnese Omodei Salè e Adriana Mortelliti.

Dal 23 al 28 luglio parteciperà alla 7ª edizione del China Xinjiang International Dance Festival a Urumqi, riconosciuto per il suo enorme rilievo culturale e organizzato da enti come il Ministero della Cultura cinese. In scena porterà due suoi grandi titoli: Carmen e Romeo e Giulietta.

Carmen è anche il titolo scelto dal prestigioso Nanjing Forest Music Festival dove il Balletto di Milano si esibirà il 7 ottobre

Mercoledì 30 luglio 2025 alle ore 21:00

Gran Galà LA DOLCE VITA da Nino Rota a Hans Zimmer – viaggio nelle colonne sonore dei film più amati

Compagnia Balletto di Milano

Musiche di autori vari – Coreografie Agnese Omodei Salè / Adriana Mortelliti

CASTELLO SFORZESCO di Milano – Cortile delle Armi

Piazza Castello 1 – Milano

Ingresso a pagamento: 29.00 euro

https://www.ticketone.it

Biglietti: https://urly.it/31b2q2

Info: biglietteria@ballettodimilano.com

