“Beautiful Colors (from Kaiju No.8)” , il nuovo brano della band pop-rock

Ieri venerdì 25 luglio, esce in digitale “BEAUTIFUL COLORS (FROM KAIJU NO.8)” (https://OneRepublic.lnk.to/BeautifulColorsPR), il nuovo brano della band pop-rock candidata ai GRAMMY® ONEREPUBLIC.

“Beautiful Colors (from Kaiju No.8)” è il terzo brano pubblicato per l’anime giapponese Kaiju No.8 dopo i precedenti “Invincible (from Kaiju No.8)” e “Nobody (from Kaiju No.8)” che complessivamente hanno accumulato oltre 500 milioni di stream. La nuova traccia sarà utilizzata come sigla di chiusura della seconda stagione della serie.

Candidati ai GRAMMY®, i OneRepublic sono formati dal cantante e autore Ryan Tedder (voce principale), dai chitarristi Zach Filkins e Drew Brown, dal tastierista Brian Willett, dal bassista e violoncellista Brent Kutzle e dal batterista Eddie Fisher.

Dal loro debutto, i OneRepublic hanno totalizzato oltre 5 miliardi di stream solo su Spotify.

A settembre inizierà nel Regno Unito e in Europa, il tour della band e proseguirà fino a novembre, per poi spostarsi in Australia a febbraio 2026.

Instagram | Facebook | X | YouTube | TikTok | Website

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia