Anguana Charity Music Festival Mussolente, dal 10 luglio

Mancano ormai pochissimi giorni alla seconda edizione di Anguana Charity Music Festival, in programma al Parco della Vittoria di Mussolente, Vicenza, da giovedì 10 a domenica 13 luglio 2025 (dalle ore 17) e che si svolgerà in un’area di 7.500 metri quadrati dove sono previste aree food, beverage e relax, con ingresso libero ed offerta libera.

Oltre 50 gli artisti in cartellone, con nomi del calibro di Cristian Marchi, Saturnino, Federico Scavo, Albert Marzinotto, Mauro Ferrucci, A-Clark & Vinny, Hellen.

“A nome di tutta l’organizzazione, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento alle Istituzioni che ci hanno conferito il patrocinio, agli oltre cinquanta artisti che parteciperanno al festival in forma assolutamente gratuita e agli oltre cento volontari che stanno rendendo possibile Anguana Charity Music Festival – parole di Alberto Marchesin, Presidente dell’organizzazione che sovraintende al Festival – Il suono della felicità è il tema di questa edizione, in modo che la nostra missione benefica abbia un carattere contemporaneo e moderno in grado di coinvolgere più generazioni”.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto a Dynamo Camp e ad alcune associazioni locali. Dynamo Camp è un’organizzazione no profit che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neuro sviluppo o condizioni di disabilità, coinvolgendo anche le loro famiglie.

Anguana Charity Festival gode del Patrocinio della Regione del Veneto, del Comune di Mussolente e della ULSS7 Pedemontana, Regione del Veneto.

