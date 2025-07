Aggressione alla fermata della metro Conciliazione a Milano

“Un uomo pestato a calci e pugni nella metropolitana di Milano per una maglietta, mentre un complice riprende tutto col cellulare come se fosse uno spettacolo. È questa l’immagine reale di una città ormai fuori controllo, dove la violenza esplode a ogni angolo e il degrado si è fatto sistema. E mentre Milano affonda nel caos, la sinistra perde tempo ad attaccare il Decreto Sicurezza”

Commenta così Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega e Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, l’aggressione avvenuta alla fermata Conciliazione della metropolitana milanese.

“Altro che polemiche ideologiche: servono regole dure, tolleranza zero, più agenti e più controlli. Il Decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini è una risposta concreta a questo disastro. Il Governo sta facendo la sua parte per restituire sicurezza ai cittadini. Chi lo osteggia dovrebbe avere il coraggio di guardare queste immagini e spiegare cosa propone: tolleranza per chi pesta e ruba?” conclude Cecchetti.

