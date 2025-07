25° anniversario di “Ronan”, l’album di debutto solista di Ronan Keating

L’edizione del 25° anniversario di ‘Ronan’ – l’album di debutto solista di Ronan Keating – sarà disponibile dal 5 settembre su doppio vinile.

Conterrà la versione ripubblicata dell’album (che includeva ‘Lovin’ Each Day’) e, per la prima volta in formato audio, una selezione di brani tratti da ‘Ronan Live’, lo show del 2000 alla Royal Albert Hall, pubblicato finora solo su DVD e VHS nel 2003.

Digitalmente saranno resi disponibili, tra luglio e agosto, i maxi-single EP che conterranno tutte le versioni alternative e b-sides, con i relativi video in HD, di: ‘Life Is A Rollercoaster’, ‘When You Say Nothing At All’, ‘The Way You Make Me Feel’ e ‘Lovin’ Each Day’.

A proposito della pubblicazione, dice Ronan: “Grazie a tutti e a chiunque abbia mai creduto in me e mi ha sostenuto lungo la strada. Chi ha acquistato questo o qualsiasi altro album; chi è venuto a uno dei miei concerti; chi si è messo in fila fuori da una sala TV o un concerto per un autografo.

A quelli della stampa che scrivevano cose gentili o alla gente che mi difendeva quando gli hater mi criticavano.

A coloro che hanno mostrato lealtà, anche quando sarebbe stato più facile non farlo, agli amici che erano lì nei giorni più bui.

Alla gente che semplicemente godeva della mia musica su una pista da ballo e diffondeva l’amore e a quelli che suonavano le mie canzoni in un momento prezioso.

Tutti voi mi avete portato qui e mi avete permesso di godere di una carriera che ha attraversato tre decenni. Dedico questa riedizione a tutti voi.”

Sabato 6 settembre, il giorno dopo l’uscita di Ronan 25, Keating si esibirà alla BBC Radio 2; farà parte di una line-up stellare con Jessie J, Stereophonics, Ella Henderson e Bryan Adams. Lo show è già sold out.

