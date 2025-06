Serena Autieri chiude il suo Tour internazionale a Parigi alla Festa della Musica

Culmina con un esaltante concerto nel cuore di Parigi il tour internazionale di Serena Autieri.

Lo spettacolo si è tenuto il 21 giugno per celebrare La Festa della Musica evento che si tiene ogni anno per salutare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo e che proprio i francesi hanno inventato nel 1982.

E quest’anno in rappresentanza della musica italiana è stata scelta Serena Autieri.

I giardini dell’Ambasciata italiana (nonché del nostro Istituto di Cultura), nella centralissima Rue de Varenne, hanno dunque ospitato un concerto che ha attirato un pubblico di rilievo giunto in gran numero, al punto che si è reso necessario aggiungere poltrone anche nell’adiacente roseto.

Serena Autieri, accompagnata da un quintetto diretto dal Maestro Vincenzo Campagnoli, ha eseguito più di 20 brani scelti fra classici della canzone italiana, napoletana e successi internazionali.

E applausi a scena aperta hanno salutato il tenerissimo duetto con la figlia Giulia Griselli che ha cantato “Il mondo” assieme alla mamma.

Giulia, nonostante abbia solo 12 anni, in passato ha già partecipato a vari spettacoli teatrali(Rosso Napoletano, la Sciantosa, My Fair Lady), ha vinto il Calasanzio Song Contest eha avuto vari ruoli nel mondo del doppiaggio.

Al termine, una commovente standing ovation ha suggellato questo sentito tributo alla musica come veicolo di armonia tra i popoli e le nazioni.

Fra il pubblico erano presenti le massime autorità diplomatiche italiane in Francia, dall’Ambasciatrice Emanuela D’Alessandro al Console Generale, Jacopo Albergoni al direttore dell’Istituto di Cultura italiana Antonio Calbi, nonché l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, attuale corrispondente Rai da Parigi

