Katseye: “Gabriela”, la hit del supergruppo al femminile

L’Italia è pronta per le KATSEYE! Il supergruppo tutto al femminile sta scalando le classifiche mondiali con il singolo “Gabriela”, secondo estratto dal loro nuovo EP, “BEAUTIFUL CHAOS”, in uscita venerdì 27 giugno in tutto il mondo via HYBE e Geffen Records.

“Gabriela” sta già scalando vertiginosamente tutte le classifiche mondiali digitali, attualmente staziona nella top15 di Spotify a livello globale e si prepara ad invadere anche le radio italiane prossimamente.

La canzone è una sorta di “Jolene” della GEN Z, un avvertimento con sguardo ammonitore avvolto in ritmi hip-swing, che contiene la prima strofa del gruppo in lingua spagnola ad opera di Daniela, che appartiene alla prima generazione Latino-americana.

Il brano è co-scritto con Charli XCX (fra gli altri autori) ed è prodotto da Andrew Watt (Lady Gaga, Jungkook) e John Ryan (Sabrina Carpenter).

Nel videoclip ufficiale di “Gabriela”, c’è una protagonista d’eccezione: l’attrice Jessica Alba. Un video che rende omaggio alle telenovelas, pietra miliare della cultura latin.

“Il nostro video per il brano è vibrante, colorato, drammatico e pieno di cuore” – racconta il gruppo. “Ci siamo spinte nel mondo delle telenovelas perché sono iconiche e oltre le righe nel miglior modo possibile- dalla recitazione, ai capelli, fino ai costumi. Volevamo onorare questo spirito, divertendoci a giocare con la storia. È tutto un concentrato di amore, omaggio e ….dramma!”.

