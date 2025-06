Gaetano Currieri sarà in concerto a Teramo con: “Io sono le mie canzoni”

Dopo il grande successo della data zero il 16 giugno nella suggestiva cornice di Piazza Ciaia a Fasano (Brindisi), il 25 luglio GAETANO CURRERI sarà in concerto in Piazza Martiri della Libertà a Teramo con “IO SONO LE MIE CANZONI”, il concerto-evento che celebra i più grandi successi firmati dal cantautore.

Biglietti disponibili su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/gaetano-curreri-io-sono-le-mie-canzoni-teramo.

Sul palco, al fianco di Curreri, due compagni di viaggio di lunga data: Roberto Drovandi e Andrea Fornili, storici musicisti degli Stadio.

Insieme daranno vita a uno spettacolo intenso, emozionante e carico di energia, che attraversa quarant’anni di musica, parole e storie vissute.

«Portare questo spettacolo nelle piazze più belle d’Italia, in luoghi carichi di vita e di storia, è per me un’emozione profonda. Dopo tanti anni di palchi e riflettori, riscoprire la dimensione diretta del contatto con il pubblico, sentire di nuovo gli sguardi, le voci, la vicinanza vera… è un dono. “Io sono le mie canzoni” nasce proprio dal desiderio di condividere tutto questo: musica, parole e vita. E farlo all’interno di appuntamenti così sentiti, dove la gente si ritrova, ascolta, canta, rende ogni serata speciale, unica» dichiara Gaetano Curreri.

Lo spettacolo si arricchisce di nuove sonorità e arrangiamenti contemporanei, con un ensemble di musicisti, un corpo di ballo e momenti multimediali.

Cuore emotivo del concerto è il tributo a Giovanni Pezzoli, storico batterista degli Stadio e amico fraterno, scomparso nel 2022

