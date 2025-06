I-Days Milano Coca-Cola: Linkin Park, sold out all’Ippodromo Snai La Maura

Continua la corsa degli I-Days Milano Coca-Cola che oggi 24 giugno, si apprestano ad accogliere sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura i LINKIN PARK per l’unico concerto in Italia dell’attesissimo “From Zero World Tour” che ha registrato il sold out vendendo 78.000 biglietti in sole 72 ore.

Il tour sta vedendo di nuovo la band sul palco dopo otto lunghi anni di assenza dal nostro paese. Il loro ultimo concerto in Italia risale, infatti, al giugno del 2017 proprio agli I-DAYS.

Prima di loro sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura a scaldare il palco sarà la band heavy metal canadese SPIRITBOX anticipata dalla band alt-rock emo JIMMY EAT WORLD e dal rapper e produttore di New York JPEGMAFIA.

I LINKIN PARK torneranno in Italia il 26 giugno 2026 alla Visarno Arena di Firenze

Ad eccezione dei Duran Duran, anche quest’anno gli artisti internazionali impegnati nei loro world tour hanno scelto di fare tappa a Milano, negli spazi dei due Ippodromi (Snai San Siro e Snai La Maura), per portare in Italia la loro musica, confermando anche quest’anno il capoluogo lombardo come la capitale italiana della grande musica live.

Per maggiori info su I-Days Milano Coca-Cola

www.idays.it

https://www.facebook.com/IDaysMilano/

https://twitter.com/IDaysMilano

https://www.instagram.com/idaysmilano/

