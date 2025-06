“Chi troppo lavora (Non fa l’amore)”, il nuovo singolo di Johnson Righeira

Da venerdì 27 giugno è in radio e in digitale “CHI TROPPO LAVORA (NON FA L’AMORE)” (https://bfan.link/chi-troppo-lavora-non-fa-l-amore), il nuovo singolo di JOHNSON RIGHEIRA.

Scritto e prodotto insieme ad Albi e Carota de Lo Stato Sociale, Edo Castroni e lo stesso Johnson Righeira, il pezzo riprende lo spirito libero e anticonvenzionale che ha sempre caratterizzato l’artista, fondendolo con sonorità pop in perfetto stile anni ‘80 e un testo che sa di sabbia, sdraio e cocktail al tramonto.

Un brano che è un inno all’ozio e alla leggerezza, perfetto per diventare un must dell’estate.

www.instagram.com/johnson_righeira/

