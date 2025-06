Eugenio in via di gioia “L’amore è tutto – Summer tour 2025”

Doppio appuntamento per giovedì 10 luglio; alle ore 19 presso la Sala Museo di Villa Arconati sarà il momento di “Short Out in Villa Arconati”, una serata dedicata ai cortometraggi vincitori della quarta edizione di “Short Out – Festival internazionale di cortometraggi”. Verranno proiettati i cortometraggi premiati dalla giuria ufficiale e dal pubblico: Best Film, Best International, Best National, Menzione speciale della giuria, Premio del pubblico, Premio Giuria Giovani. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

A seguire sempre per giovedì 10 luglio sono attesi gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA. Band giovane, ma attiva nel fare musica dal 2013, sono entrati nell’inconscio collettivo con il loro passaggio a Sanremo nel 2020, con la vittoria del premio della critica “Mia Martini” dedicato ai giovani.

L’amore è tutto – Summer Tour 2025 è basato sul nuovo lavoro discografico uscito quest’anno: i quattro membri della band raccontano che è un disco fatto di esperienze quotidiane stratificate, registrate e lasciate fluire, fatto di pranzi in studio, di passeggiate, gelati e chiacchierate. Un progetto che racconta quello che si ascolta e che è servito agli Eugenio in Via Di Gioia per esprimere, amore, gioia, piacere ma anche disagio, insofferenza. Un bel rendez-vous con la canzone d’autore per il Festival, che apre volentieri il suo palco a giovani autori sensibili ed intelligenti.

Nascono per strada nel 2013, suonando letteralmente ovunque, dalle vie di Torino passano ai club, ai festival estivi. Nel 2020 vincono il premio della critica “Mia Martini” a Sanremo in soli 7 minuti di permanenza sul palco… immaginate cosa può succedere in un concerto che dura 2 ore!

“L’amore è tutto”, il nuovo album degli EUGENIO IN VIA DI GIOIA è un disco fatto di esperienze quotidiane stratificate, registrate e lasciate fluire, fatto di pranzi in studio, di passeggiate, gelati e chiacchierate. Fatto di persone che entrano e persone che escono. Fuori dal controllo e dentro la realtà, questo album è stato una bottiglia con dentro un messaggio nel mare, poi un bicchiere mezzo pieno, poi un bicchiere mezzo vuoto, uno specchio appannato, piano piano sono comparse delle scritte fatte con le dita, uno scarabocchio che si evolve in disegno.

È un disco pieno d’amore, non nella forma ma nella sostanza, non tanto nel cosa viene detto ma piuttosto nel come è ciclicamente diventato. Un progetto che racconta quello che si ascolta e che è servito agli Eugenio in Via Di Gioia per esprimere, amore, gioia, piacere ma anche disagio, insofferenza. Per mettere tutto nero su bianco, olio su tela, note nell’aria, byte su silicio, e farlo fluire.

Contiene 10 tracce che raccontano un viaggio emozionale che mostra come l’amore sia il filo conduttore che lega ogni esperienza umana ed è uscito, oltre che in digitale, in CD, Vinile standard (nero) e Vinile edizione limitata (trasparente), comprensivi entrambi di un inserto speciale creato dalla band, 33 carte dei tarocchi rivisitate.

