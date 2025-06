Arena Milano Est: Gospel & Stars 29 giugno

Musica, emozioni e solidarietà: in arrivo all’Arena Milano Est il concerto dei One Spirit Inside Gospel Choir.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica e della solidarietà. Una serata all’insegna dell’energia, della condivisione e delle emozioni più autentiche: sul palco i One Spirit Inside Gospel Choir, pronti a coinvolgere il pubblico con un repertorio che abbraccia il gospel tradizionale e contemporaneo, trasmettendo un messaggio di speranza e pace.

L’evento avrà inizio alle ore 19.15 con un gustoso Food Truck Aperitivo, seguito alle 20.30 dall’esibizione della band di supporto J & The Karciophones, che scalderà l’atmosfera in attesa del concerto principale.

Alle 21.15 saliranno sul palco i One Spirit Inside, diretti da Ulrica De Georgio e accompagnati al pianoforte dal Maestro Daniele Perini.

La serata è promossa dall’associazione Black Inside, realtà no-profit che da anni utilizza la musica come strumento di solidarietà e inclusione sociale. Il ricavato dell’evento contribuirà a sostenere iniziative a favore di giovani, famiglie, anziani e persone in difficoltà, attraverso l’organizzazione di spettacoli e attività benefiche.

In oltre dieci anni di attività, con più di cento concerti all’attivo, il coro One Spirit Inside ha collaborato con numerose organizzazioni di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale, ospedali e RSA, diffondendo i valori del gospel in una chiave moderna e coinvolgente.

Composto da un gruppo eterogeneo di persone con origini, storie e professioni diverse, il coro rappresenta una comunità unita dalla passione per la musica. One Spirit Inside non è legato ad alcuna istituzione pubblica o privata e si sostiene esclusivamente grazie all’impegno dei soci, al supporto degli sponsor e ai concerti di autofinanziamento.

Un evento per tutti dove la musica diventa la voce della solidarietà.

Per informazioni e acquisto biglietti:

ARENA MILANO EST presso TEATRO CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

https://www.arenamilanoest.it

