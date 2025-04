Radio 24 in diretta da Vinitaly, Verona dal 6 al 9 aprile

Radio 24 è presente a Vinitaly (Verona 6-9 aprile) per trasmettere le dirette di alcuni programmi. Lo studio di Radio 24 è ubicato nello stand Pasqua Vini, una azienda vitivinicola profondamente radicata nel territorio, che ricerca con costanza la qualità e l’innovazione dei suoi prodotti.

I programmi andranno in onda dalla fiera a partire da domenica 6 aprile con Off topic.

Lunedì 7 è il turno delle trasmissioni Madre terra, Due di denari e Focus economia.

Martedì 8 , sempre dalla manifestazione invece si registrerà il programma Tik tokers e seguirà la diretta di Effetto giorno e Focus economia.

Mercoledì 9 aprile Essere e avere e Tutti convocati trasmetteranno da Vinitaly.

Quest’anno, l’edizione numero 57, celebra un’eccellenza del made in Italy e un comparto fortemente coinvolto nelle sfide di questo tempo: dai dazi che incombono a causa di contesti geopolitici in evoluzione fino allo sviluppo di nuovi prodotti, a partire dai dealcolati (una delle principali novità di questa edizione). Un inviato di Radio 24 seguirà le novità di mercato e raccoglierà le opinioni dei protagonisti del settore e le analisi di questi nuovi scenari, dopo un 2024 segnato dal record di export dal valore di 22 milioni di ettolitri per un fatturato di 8 miliardi di euro. Quasi un quarto di questo valore proviene proprio dagli Stati Uniti, prima destinazione delle nostre bottiglie (segue la Germania). L’Italia è prima al mondo per volumi esportati, mentre viene dopo la Francia per valore economico.

Radio 24, sempre attenta alle tematiche dei comparti produttivi, segue la manifestazione trasmettendo in diretta dal Vinitaly con lo studio allo stand Pasqua Vini.

